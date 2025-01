Elden Ring Nightreign non avrà una feature iconica dei soulslike

Elden Ring Nightreign non è certamente un videogioco FromSoftware come gli altri, e con la mancanza del sistema di messaggi sarà anche un pochino meno soulslike degli altri titoli della software house nipponica.



Tuttavia c'è ovviamente un motivo per cui una delle feature più iconiche di tutti i soulslike (li trovate su Amazon) non verrà inserita in Nightreign, e la spiegazione ha decisamente senso.

Il direttore del gioco, Junya Ishizaki, ha spiegato in una recente intervista (tramite Gamingbolt) che la scelta è stata dettata dal ritmo veloce del gioco.

Ogni sessione di Nightreign, spiega Ishizaki, dura infatti circa 40 minuti, un lasso di tempo che renderebbe impraticabile l’uso del sistema di messaggi classico che abbiamo visto anche nel gioco base:

«Potete ancora vedere i fantasmi di altri giocatori, ma la possibilità di lasciare messaggi è stata rimossa. La ragione è che in questo gioco, dove ogni sessione dura circa 40 minuti, non c’è tempo per scrivere messaggi propri, né per leggere quelli scritti da altri.»

La mancanza del sistema di messaggi rende per caso Elden Ring Nightreign un live service game? Ovviamente no, ma di certo questa particolare modifica al tipico gameplay dei soulslike lo distanzia ancora di più dall'esperienza classica che i fan di FromSoftware possono aspettarsi dal progetto.

Lo spin-off multiplayer arriverà nel 2025 su PS5, Xbox Series X|S e PC, e ci sarà occasione di provarlo a breve con una sessione di playtest già annunciata.

Ma lo potrete fare in solitaria o in trio perché, come spiegato ancora una volta dal team, non sarà possibile giocare Elden Ring Nightreign in coppia e c'è un motivo altrettanto valido per questa decisione.

Parlando di altre mancanze, invece, sfortunatamente non sarà possibile giocare Nightreign neanche con le funzionalità cross-play, un inconveniente non da poco per l'ampia community che Elden Ring ha creato in questi ultimi anni.