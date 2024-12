Elden Ring Nightreign punta tutto sul multiplayer, ma c'è una mancanza importante

Tra gli annunci più sorprendenti dei TGA 2024 non possiamo ovviamente non citare Elden Ring Nightreign, un'esperienza cooperativa in salsa roguelike ispirata al capolavoro open world di FromSoftware.

Un'avventura sicuramente molto ambiziosa e che, rispetto ai soulslike a cui il team di sviluppo ci hanno abituato, intende rispondere maggiormente alle esigenze di chi ama mettersi alla prova in compagnia.

Sebbene FromSoftware abbia già chiarito che non si tratta di un live-service vero e proprio, è innegabile che l'esperienza multplayer sarà una parte fondamentale dell'esperienza ludica di Elden Ring Nightreign, ma per alcuni fan giocare con i propri amici potrebbe rivelarsi più complicato del previsto.

In un'intervista rilasciata a IGN USA, il director Junya Ishizaki ha confermato che purtroppo Nightreign non supporterà in alcun modo il cross-play tra console di famiglie diverse o su PC.

Proprio come già accade attualmente con Elden Ring (che trovate scontato su Amazon), Nightreign supporterà esclusivamente il cross-generational play: significa che i giocatori PS4 e PS5 potranno collaborare tra loro, ma non potranno unirsi alle partite di giocatori Xbox o PC.

Una decisione che farà inevitabilmente discutere, dato che il nuovo roguelike sembra studiato appositamente per giocare in cooperativa, mentre Elden Ring è comunque ampiamente godibile anche in solitaria, pur supportando ovviamente numerose funzionalità aggiuntive online.

Questa scelta inevitabilmente costringerà i giocatori a scegliere con attenzione la propria versione preferita, anche in virtù delle proprie amicizie.

Per il momento possiamo solo sperare che arrivino dei ripensamenti o eventuali aggiornamenti post-lancio che introducano il cross-play, ma ad oggi non sappiamo perché sia stata presa tale scelta.

Ad ogni modo, se siete curiosi di provare Elden Ring Nightreign con mano, vi segnaliamo che a febbraio 2025 si svolgerà una fase closed beta valida solo per alcuni utenti selezionati dalle apposite pre-registrazioni, che apriranno invece a gennaio.

Possiamo solo augurarvi di far parte di questa speciale selezione, ma nel frattempo vi invitiamo a incrociare le dita.