Elden Ring Nightreign non avrà intoppi al lancio: «Lavoriamo fino all'ultimo minuto»

Elden Ring Nightreign sarà un lancio importante per FromSoftware, perché è la prima volta che il team nipponico si ritrova con un videogioco multiplayer online con le formule ormai rodate dei suoi soulslike.

A pochi giorni dal debutto mondiale fissato per il 30 maggio, il director Junya Ishizaki ha condiviso le emozioni che accompagnano questa fase finale di sviluppo, rivelando come l'equilibrio di gioco stia rappresentando la priorità assoluta per garantire un'esperienza multiplayer soddisfacente (tramite Gamingbolt).

Ishizaki ha descritto candidamente il suo stato d'animo: «Sono molto emozionato e un po' nervoso in questa settimana finale». Il director ha poi aggiunto di sentirsi «fiducioso» e di trovare il gioco «ancora molto divertente» nonostante i mesi trascorsi a lavorarci.

L'ambizioso progetto multiplayer porta con sé delle aspettative importanti, vista l'importanza del brand di Elden Ring che è indubbiamente ciò che ha consacrato FromSoftware anche per il pubblico di massa.

Per questo sebbene lo sviluppo principale sia completato, il lavoro del team di sviluppo continua incessantemente, come spiega Ishizaki:

«In questo momento tutto ruota attorno al bilanciamento del gioco. [...] Cerchiamo davvero di ottimizzare tutto fino all'ultimo minuto. Siamo occupati con la messa a punto, cercando di ottenere il massimo da ogni singola sessione.»

L'obiettivo è quello di rendere i giocatori «soddisfatti e a proprio agio in ogni sessione», e non è un'ambizione da poco. Lo abbiamo già visto in azione per un po' e, se non altro, le premesse sono buone.

Elden Ring: Nightreign sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X!S dal 30 maggio. Con questa nuova interpretazione della formula FromSoftware, il team spera di attrarre sia i veterani della serie che nuovi giocatori interessati all'esperienza cooperativa, mantenendo intatta l'identità che ha reso celebre lo studio in tutto il mondo.

Per prepararvi al lancio del gioco dovreste sapere anche l'uscita precisa di Nightreign: qui trovate tutto gli orari.