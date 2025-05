Quando esce Elden Ring Nightreign? Ecco data e orari ufficiali

Manca poco all'arrivo di Elden Ring Nightreign e, se state pianificando di tornare nell'Interregno in compagnia dei vostri amici Senzaluce, Bandai Namco e FromSoftware hanno condiviso gli orari ufficiali di sblocco del gioco.

Il debutto avverrà tra il 29 e il 30 maggio, con tempistiche diverse a seconda della vostra posizione geografica e della piattaforma scelta.

Per gli utenti PC, il lancio è previsto per le 00:00 del 30 maggio. È importante notare che per chi gioca su console, gli orari di lancio potrebbero variare rispetto alla versione PC in alcune regioni. Inoltre, una nota dolente per chi sperava di giocare con amici su piattaforme diverse: il cross-play tra PC e console non sarà supportato al lancio, una mancanza significativa per un titolo multiplayer contemporaneo.

Per chi ha già effettuato il preordine, è prevista la possibilità di pre-caricare il gioco 48 ore prima del lancio nella propria regione. Un'opportunità da non perdere per essere pronti a tuffarsi nell'azione non appena il titolo sarà disponibile. La funzionalità di pre-load sarà particolarmente utile per organizzarsi con gli amici e pianificare le prime sessioni di gioco cooperative.

In attesa del lancio, i veterani possono prepararsi tornando a esplorare Elden Ring o altri soulslike di qualità per riabituarsi al ritmo di combattimento tipico che, a prescindere dalla formula multiplayer, tornerà in Nightreign.

E la domanda più importante, proprio per i giocatori PC, è sempre la stessa: ci gira Elden Ring Nightreign? La risposta non può che arrivare dalla lista dei requisiti minimi e raccomandati, che trovate a questo indirizzo.

I fan che hanno già investito su una buona macchina da gioco potranno dunque prepararsi a vivere questa nuova avventura nell’Interregno con prestazioni adeguate, mentre chi vorrà affrontare il DLC senza compromessi potrebbe considerare un aggiornamento hardware. E se volete saperne di più sul gioco, cliccate qui.