Elden Ring: Nightreign, da oggi potete registravi per poterlo provare

I giocatori di Elden Ring avranno presto l'opportunità di provare gratuitamente il nuovo Elden Ring Nightreign, in anteprima.

In molti si sono rivelati entusiasti per questo spin-off del gioco principale (che trovate su Amazon).

Questo, dopo che il trailer di presentazione ci ha fatto vedere che alcuni dei leggendari boss di Dark Souls faranno una comparsa a sorpresa in qualche modo.

Anche se non sappiamo ancora quando il gioco sarà lanciato, sappiamo che avverrà entro quest'anno e, se sarete fortunati, potrete provarlo molto presto.

Bandai Namco da oggi, 10 gennaio 2025, offrirà ai giocatori la possibilità di partecipare all'Open Network Test, con le iscrizioni che apriranno nel primo pomeriggio, alle 15 ora italiana.

Puoi trovare tutti i dettagli sul test e su come registrarti sull'account ufficiale di Elden Ring su X, con le date e gli orari in cui il test avrà inizio.

Tuttavia, solo i giocatori di Xbox Series X/S e PlayStation 5 avranno l’opportunità di provare il gioco, ma è confermato che il rilascio completo sarà disponibile anche su Xbox One, PlayStation 4 e PC.

Questa è la vostra occasione non solo per provare il gioco, ma anche per dare il vostro parere, segnalando eventuali problemi che dovranno essere risolti prima della data di lancio ufficiale.

Per quanto ne sappiamo, questa sarà una delle ultime aggiunte di contenuto per Elden Ring per un po', visto che che il team non sta lavorando attivamente a un sequel, ma a progetti diversi.

Naturalmente, il primo pensiero potrebbe essere che il team stia finalmente lavorando a un remaster/remake di Bloodborne, ma qualcosa mi dice che non sarà così.

In ogni caso, secondo me il ritorno dei boss di Dark Souls potrebbe non essere altro che un colpo di scena per mantenere viva la fiamma dell'entusiasmo, visto che sono convinto che la vera sorpresa potrebbe arrivare quando meno ce lo aspettiamo.