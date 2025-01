Bloodborne, continuano le "frecciatine" di Sony: «Smettetela di parlarne»

Tre giorni fa, PlayStation UK ha condiviso un post divertente con un elenco di giochi che compiono dieci anni quest'anno, tra cui anche Bloodborne.

Sappiamo bene che il remaster del gioco (che trovate su Amazon) si sta facendo attendere.

Questo, senza contare che anche ai recenti The Game Awards 2024 non c'è stato alcun annuncio in tal senso, ne era previsto ci fosse.

Tornando all'elenco, sebbene l'intento fosse quello di celebrare questi titoli iconici, il post ha scatenato una vera e propria tempesta nei commenti, come riportato anche da The Gamer.

Questo perché i fan di Bloodborne sono stufi di aspettare notizie su un possibile porting per PC o una versione rimasterizzata, e la semplice menzione del gioco da parte di PlayStation ha fatto crescere ulteriormente la frustrazione.

I fan sembrano attraversare le classiche fasi del lutto. Come ci si aspettava, la negazione e la rabbia sono state le prime emozioni a emergere.

Un utente, tale Zakguard, ha scritto: «Bloodborne compie dieci anni quest'anno, i bast**di hanno impiegato così tanto tempo a fare qualcosa per un porting su PC che i fan se lo sono fatto da soli.»

Un fan di nome LyfeIsStrange ha aggiunto: «Se non volete fare nulla, Smettetela di parlarne.»

Un altro fan ha addirittura minacciato di non avere "alcuna pietà" per chi lavora in PlayStation se non verrà fatto qualcosa per l'anniversario di Bloodborne, allegando un GIF di Negan di The Walking Dead con la sua famosa mazza da baseball, Lucille.

Poi c'è chi, come DeepInTheGronkZone, ha semplicemente scritto: «Sono stanco, capo.» Un commento che è un omaggio cinematografico e che riassume la sensazione generale di chi sta aspettando da troppo tempo e si sente sempre più preso in giro.

Chissà, forse Sony farà qualcosa per il decimo anniversario di Bloodborne, che fosse anche solo un aggiornamento per PS5, un porting PC, o magari anche solo una nuova immagine del profilo su PSN.