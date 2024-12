Elden Ring Nightreign ha "rubato" una cosa a Dark Souls

FromSoftware ha sorpreso tutti durante i The Game Awards 2024 con l'annuncio a sorpresa di Elden Ring Nightreign, uno spin-off cooperativo ambientato in una versione procedurale di Limgrave.

Ma la vera sorpresa per i fan è stata la presenza di boss tratti dalla serie Dark Souls (gioco che trovate su Amazon), segnando un crossover senza precedenti nell'universo del celebre studio giapponese.

Il trailer di debutto ha scatenato l'entusiasmo quando i fan hanno riconosciuto una figura familiare: il Re Senza Nome, uno dei boss più iconici e difficili di Dark Souls 3.

In un'intervista a Famitsu, tradotta da Automaton (via IGN US), il game director Junya Ishizaki ha confermato che alcune creature di Dark Souls faranno la loro comparsa in Nightreign.

Tuttavia, ha precisato che le loro apparizioni saranno limitate e rappresenteranno esseri «smarriti in questa versione distorta di Limgrave, provenienti da altri universi.»

Sebbene siano stati menzionati solo i personaggi di Dark Souls, questa scelta potrebbe aprire la strada a cameo da altri titoli di FromSoftware come Demon’s Souls, Sekiro: Shadows Die Twice e, chissà, forse anche Bloodborne.

Elden Ring Nightreign mette fino a tre giocatori alla prova, sfidandoli a sopravvivere in una Limgrave generata proceduralmente, dove nemici e strutture cambiano ad ogni run per garantire un’esperienza sempre diversa.

I giocatori devono combattere per potenziarsi e resistere alle notti, momento in cui appariranno boss spietati pronti a mettere alla prova le loro abilità.

Una meccanica unica del gioco prevede che, dopo aver superato tre giorni e tre notti di sopravvivenza, i giocatori si trovino di fronte a uno degli otto boss principali, che rappresentano le sfide finali.

L’annuncio è arrivato durante una serata ricca di sorprese ai The Game Awards, che ha visto anche la presentazione del nuovo progetto di Naughty Dog.

I fan di FromSoftware possono prepararsi a immergersi in questo incubo cooperativo che promette di ampliare l’eredità di Elden Ring.