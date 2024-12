Elden Ring 2 si farà? Risponde Hidetaka Miyazaki

In una recente intervista, l'ormai celebre Hidetaka Miyazaki, presidente di FromSoftware e mente dietro giochi come Dark Souls, ha fatto chiarezza sul futuro della saga di Elden Ring e su cosa possiamo aspettarci dallo studio nei prossimi anni.

Considerando che titoli come l'ultimo souls di From hanno lasciato il segno, l'argomento è sicuramente di tendenza.

Ora, considerando che il team di sviluppo era alla ricerca di personale per i suoi nuovi progetti, è il momento di scoprirne di più.

Come riportato da GameWatch, quando gli è stato chiesto se il DLC Shadow of the Erdtree segna la conclusione della serie, Miyazaki ha dichiarato:

«In questo momento, non stiamo considerando sviluppi come Elden Ring 2. Tuttavia, ciò non significa che stiamo negando il futuro sviluppo dell'IP di Elden Ring. Come ci muoveremo, dunque? FromSoftware sta lavorando, come di consueto, su più progetti contemporaneamente. Tra questi ci sono molte variazioni, quindi spero che li attenderete con curiosità.»

Parole che rassicurano i fan sulla possibilità di vedere ulteriori espansioni del mondo di Elden Ring in futuro, anche se non sotto forma di sequel diretto.

Alla domanda su cosa riservi il prossimo progetto dello studio e su quale genere potrebbe esplorare, Miyazaki ha risposto con il suo solito riserbo:

«Non posso rispondere a questa domanda (ride). Stiamo attualmente lavorando su più progetti che coprono una vasta gamma di generi. Alcuni di questi titoli sono sotto la mia direzione, mentre altri sono gestiti da altri membri del team.

Penso che vedrete un nuovo volto di FromSoftware in modi diversi, quindi vi invitiamo a seguirci con interesse.»

Queste dichiarazioni non solo confermano l’instancabile creatività dello studio, ma suggeriscono che FromSoftware è pronta a esplorare nuovi territori, mantenendo al contempo viva l'eredità di Elden Ring.

Che si tratti di un nuovo universo fantasy, di un'ambientazione fantascientifica o di qualcosa di completamente inedito, è chiaro che il futuro di FromSoftware sarà variegato e ambizioso.

Per i fan, non resta che attendere con trepidazione le prossime mosse di uno degli studi più influenti dell’industria videoludica, in attesa di un'eventuale acquisizione Sony-Kadokawa.