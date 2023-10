Saldi Divertimento Continuo su PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 10 euro

Nei giorni scorsi, PlayStation Store ha accolto sulle sue pagine una carrellata piuttosto generosa di nuovi sconti, che hanno proposto l'iniziativa Divertimento Continuo, con tagli di prezzo che hanno coinvolto sia titoli completi che espansioni che li accompagnano.

In caso vi foste persi la notizia, potete trovare tutti i dettagli a questo indirizzo, dove abbiamo segnalato che trovate in sconto anche espansioni recenti come Horizon: Forbidden West - Burning Shores o la director's cut di Ghost of Tsushima.

I nomi coinvolti, come noterete, sono davvero numerosi, sia tra i nomi più noti dell'industria, sia tra le piccole chicche che rischiano a volte di passare inosservate.

Quest'oggi, abbiamo deciso di proporvi una selezione di quelli che sono i migliori giochi sotto i 10 euro, che potete quindi portare a casa a una cifra decisamente accessibile (soprattutto tenendo conto del fatto che oggi, al lancio, molti giochi vengono davvero a costare 80 euro di listino), ma senza rinunciare ad alcuni grandi nomi e ad avventure epiche.

Se avete bisogno di acquistare credito da spendere su PlayStation Store, vi segnaliamo che potete trovarlo su Instant Gaming.

Saldi Divertimento Continuo su PlayStation Store | I migliori giochi sotto i 10 euro

The Elder Scrolls Online a 5,99€ anziché 19,99€

a 5,99€ anziché 19,99€ GTA Online a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Upgrade Ghost of Tsushima Director's Cut a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Riders Republic a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Mortal Kombat 11: Aftermath a 5,99€ anziché 39,99€

a 5,99€ anziché 39,99€ Mafia II: Definitive Edition a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Horizon: Zero Dawn Complete Edition a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Batman: Arkham Knight a 5,99€ anziché 19,99€

a 5,99€ anziché 19,99€ Dying Light Enhanced Edition a 8,99€ anziché 29,99€

a 8,99€ anziché 29,99€ Dragon Ball Xenoverse 2 a 9,99€ anziché 19,99€

a 9,99€ anziché 19,99€ Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition a 9,99€ anziché 39,99€

a 9,99€ anziché 39,99€ Mafia III: Definitive Edition a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ BioShock: The Collection a 9,99€ anziché 49,99€

a 9,99€ anziché 49,99€ Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a 7,99€ anziché 39,99€

a 7,99€ anziché 39,99€ Devil May Cry HD Collection a 9,89€ anziché 29,99€

Collection a 9,89€ anziché 29,99€ Little Nightmares: Complete Edition a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ Injustice 2 Legendary Edition a 6,04€ anziché 54,99€

a 6,04€ anziché 54,99€ Rise of the Tomb Raider 20 Year Celebration a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Borderlands GOTY a 9,89€ anziché 29,99€

a 9,89€ anziché 29,99€ Bundle Unravel a 5,99€ anziché 29,99€

a 5,99€ anziché 29,99€ Dragon Age Inquisition a 7,49€ anziché 29,99€

a 7,49€ anziché 29,99€ XCOM 2 Collection a 8,99€ anziché 89,99€

a 8,99€ anziché 89,99€ Darksiders III Deathinitive Edition a 5,99€ anziché 29,99€

Le promozioni, ricordiamo, coinvolgono offerte fino al 90% e potete verificare a questo indirizzo i nomi di tutti i giochi in offerta.

Gli sconti rimarranno arrivi fino alle ore 00:59 del 12 ottobre prossimo.