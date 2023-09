EA Sports FC 24 anche in bundle con PS5, a quanto pare

A breve, la storica collaborazione tra FIFA ed Electronic Arts giungerà alla fine, grazie al debutto sul mercato di EA Sports FC 24.

Il nuovo titolo calcistico (potete prenotarlo su Amazon) avrà dalla sua tutte le feature che i fan hanno amato nei vecchi capitoli, oltre a una nuova edizione del celebre Ultimate Team.

Vero anche che l'edizione di quest'anno sembra aver diviso il pubblico, almeno a giudicare dalla pioggia di dislike nel trailer, ma a quanto pare ciò non basterà a renderlo un flop.

Ora, dopo che qualcuno avrebbe svelato i primi rating per alcuni dei migliori calciatori disponibili su EA Sports FC 24, sembra proprio che sia in arrivo anche un bundle PS5 con il gioco.

Come riportato anche da VGC, infatti, secondo il sempre affidabile dataminer billbil-kun, EA Sports FC 24 sarà venduto in bundle sia con la PS5 in edizione standard che con la console Digital Edition in Europa.

Al prezzo di 619,99 euro per la prima e 519,99 euro per la seconda (almeno in Francia), i bundle includeranno la console, un codice di download per il gioco e un codice per i seguenti contenuti Ultimate Team: un Rare Gold Players Pack e tre giocatori iconici in prestito per cinque partite.

Il leaker non è stato in grado di confermare se i bundle saranno disponibili al di fuori dell'Europa e quando verranno lanciati, ma questi dovrebbero arrivare in tempo per la data di uscita del gioco, il 29 settembre.

Restando in tema, nelle scorse giornate gli sviluppatori hanno anche approfondito come funzioneranno le nuove modalità Club e Volta di EA Sports FC 24, confermando anche il debutto del cross-play.

Ma non solo: EA Sports FC 24 includerà nuovi volti creati con la tecnologia di Face Scan, tanto che i dataminer ne hanno scovato una lista parziale.