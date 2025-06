Death Stranding 2: 6 consigli per iniziare al meglio

Dopo tanta attesa Death Stranding 2: On the Beach è finalmente disponibile per tutti. Avete potuto leggere già la recensione di Stefania per farvi un’idea di cosa vi aspetterà in questa nuova avventura in compagnia di Sam Porter Bridges, ma se volete un consiglio da dei corrieri veterani che hanno già affrontato le inospitali lande del Messico e dell’Australia, allora siete nel posto giusto.

Vogliamo darvi infatti alcuni consigli, senza ovviamente farvi nessuno spoiler, per iniziare al meglio la vostra avventura con Death Stranding 2.

Il titolo, soprattutto nelle prime ore, oltre a fare un ripasso del suo gameplay generale, introdurrà davvero numerosi elementi di gioco al suo interno ed è facile sentirsi soverchiati dalle tante informazioni, senza contare che ce ne sono alcune minori che non vi verranno dette apertamente, ma che si riveleranno molto preziose per la vostra epopea. Eccovi dunque alcuni consigli per iniziare al meglio Death Stranding 2: On the Beach.

6 consigli per iniziare al meglio Death Stranding 2

Iniziamo dunque con i nostri preziosi consigli per iniziare al meglio la nuova avventura creata da Hideo Kojima.

Non perdete troppo tempo in Messico

Il Messico è l’area iniziale del gioco, sin dalle prime battute del gioco l’obiettivo sarà infatti quella di riconnettere l’intero stato alla Rete Chirale. Questo compito vi potrà occupare in media dalle 4-5 ore, in base a quanto procederete spediti. Il Messico è in pratica un grosso tutorial che perlopiù vi reintrodurrà a diverse meccaniche fondamentali del gioco prima di passare alla ben più vasta Australia.

Nonostante il gioco non ponga paletti all’esplorazione, non vale la pena passarci troppo tempo in questa fase iniziale. Non preoccupatevi però, perché dopo potrete tornare quando volete grazie al sistema di teletrasporto della DHV Magellan.

Anzi sarà molto meglio tornare quando avrete già riconnesso una buona parte dell’Australia, in questo modo potrete non soltanto sfruttare tutto il nuovo equipaggiamento ottenuto andando avanti nella storia, ma troverete anche nuovi ordini secondari e standard da fare in Messico così da velocizzare l’ottenimento delle 5 stelle per ogni Prepper messicano.

Strade e monorotaie

Come nel primo Death Stranding anche in questo secondo capitolo sarà possibile costruire complessi sistemi di autostrade e altre strutture utili da condividere nel peculiare sistema di multiplayer asincrono del gioco. In più si aggiungeranno anche le monorotaie, un nuovo sistema di trasporto che vi permetterà di portare carichi pesantissimi lungo tutto il tratto delle stazioni che coprono.

Vi consigliamo vivamente, quando possibile, di contribuire alla costruzione di strade e monorotaie. Proseguendo nella campagna, vi ritroverete spesso a rivisitare luoghi già esplorati e ad affrontare consegne che richiederanno di percorrere lunghe distanze.

Inoltre, se il vostro obiettivo è migliorare i rapporti con tutte le basi e i vari Prepper, allora sarà un enorme vantaggio cercare di costruire quante più autostrade, monorotaie o altre strutture. In questo modo, a campagna inoltrata, potrete facilmente trasportare carichi anche a lunga distanza, utilizzando queste strade sicure senza particolari preoccupazioni.

Il Corpus è l’enciclopedia interna del gioco che vi darà tantissime informazioni utili su ogni suo aspetto, dalle spiegazioni legate alle meccaniche di gioco fino alle biografie dei personaggi e a spiegazioni riguardo il background narrativo di Death Stranding. Oltre a consigliarvi di leggerlo per rinfrescarvi la memoria su certe vicende o personaggi del primo episodio, c’è anche un’altra funzione davvero molto interessante al suo interno.

Ogni Prepper che incontrerete verrà inserito all’interno del Corpus con una piccola biografia, in fondo a questa però vi è anche un indizio che farà intuire ai giocatori quale sarà la prossima ricompensa che vi verrà consegnata una volta fatto salire il rapporto d’amicizia con uno di loro.

Così, se volete sapere a chi dare la priorità per le prossime consegne, potete dare un’occhiata alla biografia di ogni Prepper per capire quale sarà la ricompensa di cui avrete più bisogno in quel momento.

Usate sempre il magazzino della Magellan

Ogni campo base o rifugio che visiterete in Death Stranding 2 ha una sorta di magazzino interno dove potrete depositare gli oggetti che non vi servono o che sono in eccesso.

Il problema però è che per recuperarli dovrete per forza tornare in quella specifica base per riottenerli. In caso vi dimenticaste cosa avete lasciato a chi, nella mappa del gioco potrete vedere tutti gli oggetti lasciati in un determinato magazzino semplicemente guardando tra le opzioni di ogni base dei Prepper.

Il nostro consiglio però è di mettere gli oggetti che ritenete più importanti, come armi molto potenti e costose da costruire, veicoli e carichi speciali da consegnare ai vari campi base all’interno del magazzino della Magellan.

La nave infatti vi seguirà in quasi ogni luogo dell’Australia e del Messico, così se avrete bisogno di consegnare un carico abbandonato a un determinato Prepper potrete recuperarlo dalla Magellan e teletrasportarvi direttamente da questo. Inoltre con questo sistema farete anche ordine tra i vostri oggetti, così da non averli sparsi in venti basi diverse.

In Death Stranding, ogni volta che consegnate un carico smarrito o completate una consegna regolare presso una base, il Prepper di quel luogo vi ricompenserà con dei "Like". Questi Like aumentano la vostra connessione con lui, facendo salire il vostro grado di connessione, rappresentato da un massimo di cinque stelle.

Tuttavia, c'è una "regola non scritta" fondamentale: non potete guadagnare più di una stella per ogni singola consegna. Questo significa che anche se doveste portare cento pacchi in una volta sola, il vostro livello di connessione con quel Prepper aumenterà sempre e solo di una stella per quella specifica consegna. Per raggiungere le cinque stelle, dovrai effettuare più consegne separate nel tempo.

Non preoccupatevi, i punti extra non andranno persi. Saranno semplicemente "bloccati" finché non consegnerete un nuovo carico. Basterà anche un piccolo pacco smarrito per far salire nuovamente il vostro livello, a patto che i punti accumulati con le consegne precedenti fossero sufficienti per ottenere una nuova stella.

Per questo motivo, vi consigliamo di non consegnare tutti i carichi in una sola volta se sapete che ne basterebbero molti meno per far aumentare il livello di un Prepper. In questo modo, potrete consegnare il carico rimanente in un secondo momento e salire immediatamente di un ulteriore livello, senza la necessità di uscire, cercare un altro carico o missione e riportarla indietro.

Agendo così, risparmierete molto tempo sulle consegne e farete salire più velocemente il livello di amicizia con un Prepper, ottenendo numerosi nuovi equipaggiamenti.

Non tralasciate gli incarichi secondari

Oltre alle missioni principali in Death Stranding 2 ce ne saranno anche altri due tipi: quelle secondarie e quelle standard. Queste ultime sono le classiche missioni presenti anche nel primo capitolo utili principalmente per migliorare i rapporti con i Prepper sparsi tra Australia e Messico, le secondarie invece spesso portano avanti la narrativa legata a un determinato personaggio di una delle basi.

Il nostro consiglio è quello di fare sempre le secondarie quando ne avrete occasione, perché oltre a essere spesso uniche se paragonate a quelle standard permettono di sbloccare alcune feature del gioco che altrimenti non potreste trovare seguendo solo la storia principale. Inoltre per aumentare il livello di un Prepper è spesso obbligatorio farle.

Non vogliamo rivelarvi nulla, ma sappiate che alcune delle scene più divertenti del gioco e altre anche molto spettacolari sono nascoste proprio dietro questi ordini secondari, inoltre queste potranno sbloccarvi anche dell’equipaggiamento unico utilissimo per il resto dell’avventura.