Ecco il nuovo gioco gratis su Game Pass al day one: è perfetto per l'inverno

Game Pass continua a inserire nuovi giochi gratis all'interno del catalogo, e il prossimo in arrivo al day one è Lonely Mountains Snow Riders, che farà il suo debutto il 21 gennaio 2025 anche gratis sulla piattaforma di Xbox.

Si tratta del seguito di Lonely Mountains, il gioco di mountain bike del 2019 che ha conquistato la critica con punteggi solidi su Metacritic: 79 su Xbox One, 80 su PS4 e PC, e 84 su Nintendo Switch.

La descrizione ufficiale del gioco sottolinea come Snow Riders proponga una combinazione unica di sfida e relax. I giocatori potranno attraversare paesaggi innevati, scivolare sui laghi ghiacciati e lanciarsi in salti spettacolari, con il supporto del multiplayer cross-platform per 2-8 giocatori (tramite VGC).

Il gioco permetterà di affrontare le discese in modalità cooperativa, condividendo i checkpoint per lavorare insieme come una squadra, oppure di competere in una gara frenetica per raggiungere per primi la base della montagna.

Con questa nuova esperienza, Megagon Industries punta a conquistare nuovamente i giocatori, unendo adrenalina e atmosfera suggestiva in un titolo che celebra l’avventura su due ruote in un’ambientazione invernale.

Il titolo va ad aggiungersi a una lineup di giochi gratis a gennaio su Game Pass che sembra già molto importante, e che darà alla community di Xbox ancora tanti giochi con cui sperimentare.

Alcuni di questi sono arrivati proprio oggi, tra l'altro. Ben due omaggi che potete scaricare dalla piattaforma: EA Sports UFC 25 e Diablo. Sì, proprio quel Diablo.

Se volete cogliere l'occasione per iniziare il 2025 all'interno dell'ecosistema di giochi gratis di Xbox, potete abbonarvi a Game Pass anche utilizzando le tante card che trovate su Amazon al miglior prezzo.

Game Pass è sempre al centro delle cronache, per un motivo o per un altro. Di recente si è parlato per esempio del possibile danno economico per gli sviluppatori: a questo indirizzo trovate l'interessantissima analisi.