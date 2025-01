Xbox Game Pass, disponibili da oggi gli ultimi 2 giochi gratis di metà gennaio

La line-up dei giochi gratis previsti su Xbox Game Pass nella prima metà di gennaio 2025 si concluderà ufficialmente a partire da oggi, con due nuovi omaggi che potrete scaricare a partire dalle prossime ore.

Come vi avevamo infatti anticipato sulle nostre pagine, da oggi 14 gennaio 2025 arriveranno due nuovi giochi gratuiti di spessore: uno disponibile per le console Xbox Series X|S e l'altro esclusivamente su PC.

Gli utenti console potranno divertirsi con EA Sports UFC 5, l'ultimo capitolo con licenza ufficiale dedicato alle arti marziali miste, dove potrete lottare nei panni dei vostri lottatori preferiti nella miglior esperienza finora mai realizzata.

Nella recensione dedicata, la nostra Giulia Garassino lo ha premiato con un 8/10, raccontandovi che UFC 5 «riesce ad affermarsi sulla scena, presentando diverse migliorie sia a livello grafico che di gameplay», seppur con qualche piccola sbavatura.

Come ulteriore bonus, gli utenti iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) potranno riscattare nell'apposita sezione vantaggi anche un bundle dedicato a Bruce Lee, aggiungendo la leggendaria star al roster di combattenti senza alcun costo aggiuntivo: l'offerta resterà valida fino all'11 febbraio.

Come vi anticipavamo in precedenza, sarà possibile scaricarlo esclusivamente su console, dato che purtroppo non esiste una versione PC di EA Sports UFC 5. In compenso, potrete accedere a una speciale versione cloud per giocarlo ugualmente sui vostri dispositivi preferiti.

Il secondo omaggio giornaliero è sicuramente molto più interessante per i giocatori nostalgici, dato che si tratta del primo capitolo di Diablo, la leggendaria saga action RPG di Blizzard.

Da oggi potrete tornare ad esplorare la città di Tristram, in un viaggio indimenticabile nel mondo fantasy gotico che ha contribuito a plasmare uno dei generi videoludici più amati al mondo: in questo caso, potrete giocarlo esclusivamente su PC dato che non esistono controparti console.

Per giocare EA Sports UFC 5 avrete bisogno esclusivamente di un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, dato che il titolo sportivo sarà fornito all'interno di EA Play: nel caso di Diablo, trattandosi di un gioco PC, vi basterà naturalmente avere un'iscrizione a PC Game Pass.

Come spiegavamo in apertura, entrambi i nuovi giochi gratis non sono ancora disponibili nel catalogo di Xbox Game Pass, ma dovrebbero essere sbloccati solo nel corso del tardo pomeriggio odierno.

A questo punto non possiamo fare altro che restare in attesa per la line-up della seconda metà mensile: al momento sappiamo solo che a fine gennaio c'è una tripletta davvero interessante.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi anche che tra poche ore ci lasceranno ufficialmente 6 giochi gratis: se non l'aveta ancora fatto, scaricateli e provateli finché siete ancora in tempo.