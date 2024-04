Ecco il nuovo gioco-del-momento di Steam, quanto durerà?

Quest'anno abbiamo già avuto tante produzioni che hanno catalizzato l'attenzione, e ora Steam deve fare i conti con Content Warning, che si è già fatto notare.

Forse dell'essere stato gratis in offerta per poche ore, ma davvero poche, Content Warning ha già accumulato tantissimi giocatori in poco tempo. Il titolo era gratis fino alle 18.00 di oggi, e sicuramente tantissimi giocatori avranno approfittato della promozione per provare un videogioco gratis che, comunque, fa sempre piacere a prescindere dalla sua qualità.

Content Warning è un nuovo gioco horror multiplayer strutturato in maniera simile a Lethal Company, grande fenomeno a sorpresa dello scorso anno.

In questa produzione interpreterete dei folli content creator a caccia delle cose più spaventose che è possibile trovare, con l'obiettivo di filmarle e caricarle sulla rete per diventare virali: ovviamente, queste cose spaventose saranno trappole e mostri pronti a far fuori in un sol boccone voi e i vostri amici "spooktuber".

Questa offerta deve essere piaciuta perché, come riporta Gamingbolt, ha raggiunto un picco di oltre 200mila giocatori attivi su Steam, con 6.2 milioni di copie che sono state riscattate al lancio gratuitamente.

Ora il gioco è venduto a €7,79 su Steam, una cifra comunque esigua che potrebbe permettere al titolo di sfondare nel momento in cui si inizierà a parlare di Content Warning in maniera massiccia.

Vedremo se l'horror sarà il nuovo Palworld, che nel frattempo sembra essere definitivamente morto con il 97% di giocatori spariti dalla circolazione, oppure Helldivers 2.

Un videogioco di ben altro successo quello di Arrowhead, uno shooter che è sempre stato sulla cresta dell'onda e continua ad esserlo, con il team di sviluppo che si prodiga ad aggiornarlo per mantenere alto l'interesse e risolvere i problemi.

