Steam vi regala un nuovo gioco gratis horror, ma solo per poche ore

Dopo aver salutato ufficialmente Pasqua e Pasquetta, i giocatori potranno continuare a divertirsi con nuovi regali, questa volta su PC grazie a Steam e a un nuovo gioco gratis da riscattare.

Si tratta però di un'offerta di cui dovrete approfittare il prima possibile, dato che si tratta di una promozione di lancio che terminerà già alle ore 18.00 di oggi 2 aprile 2024.

Advertisement

Lo store di casa Valve vi propone la possibilità di riscattare gratuitamente Content Warning, un nuovo gioco horror multiplayer strutturato in maniera simile a Lethal Company, grande fenomeno a sorpresa dello scorso anno.

In questa produzione interpreterete dei folli content creator a caccia delle cose più spaventose che è possibile trovare, con l'obiettivo di filmarle e caricarle sulla rete per diventare virali: ovviamente, queste cose spaventose saranno trappole e mostri pronti a far fuori in un sol boccone voi e i vostri amici "spooktuber".

Non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Aggiungi all'account" per assicurarvi di non dover mai spendere un centesimo per questo intrigante multiplayer horror: come anticipavamo in apertura, l'offerta di lancio è valida fino alle ore 18.00 di oggi 2 aprile.

Una volta terminata la promozione, Content Warning diventerà un gioco a pagamento proposto al prezzo di 7,79€, ma riscattandolo resterà gratis per sempre: consigliamo dunque di procedere immediatamente con il riscatto, magari avvertendo anche i vostri amici per divertirvi subito in folli partite multigiocatore.

E se siete ancora alla ricerca di altri giochi gratis da riscattare, non dimenticatevi di aggiungere alla vostra raccolta anche l'ultimo omaggio settimanale offerto da Epic Games Store.

Nel caso vogliate invece restare su Steam, non possiamo che consigliarvi di dare un'occhiata a questi 5 divertenti giochi free-to-play offerti per festeggiare Pasqua.

Se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri prossimi videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo o commissione.