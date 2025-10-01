Gli appassionati di videogiochi che hanno sempre sognato di vivere l'esperienza di Bloodborne su PC possono finalmente vedere realizzato il loro desiderio attraverso un ambizioso progetto di modding. Grazie al lavoro instancabile del modder fromsoftserve, l'esclusiva PlayStation 4 di FromSoftware riceve un trattamento visivo che la avvicina agli standard dei titoli più recenti dello studio giapponese. Questo risultato è possibile solo attraverso l'emulazione con ShadPS4, dal momento che Sony non ha mai autorizzato una versione ufficiale per computer.
La versione 0.89.6 del Bloodborne PC Remaster Project introduce correzioni significative che interessano principalmente il sistema di illuminazione del gioco. Il modder ha risolto problematiche legate agli oggetti che apparivano con colorazioni errate o illuminazione inappropriata, perfezionando inoltre gli effetti di parallasse che contribuiscono alla profondità visiva delle ambientazioni. Questi miglioramenti si accompagnano alla correzione di bug residui identificati nelle versioni precedenti del progetto.
L'elemento più rivoluzionario dell'intera operazione riguarda l'implementazione delle ombre dinamiche, una caratteristica che ha richiesto la completa rimozione del sistema di illuminazione preimpostato originale. Questo intervento, particolarmente complesso dal punto di vista tecnico, ha permesso di trasformare radicalmente l'aspetto visivo dell'opera, rendendola più simile ai capolavori successivi come Dark Souls III o Elden Ring.
Parallelamente al rilascio dell'aggiornamento, fromsoftserve ha messo a disposizione un nuovo preset Reshade che integra una forma differente di anti-aliasing temporale. Secondo le valutazioni del creatore, questa soluzione tecnica si rivela più efficace nel contesto specifico di Bloodborne rispetto alle alternative precedentemente utilizzate. Entrambe le risorse sono scaricabili gratuitamente attraverso la piattaforma Nexus Mods, punto di riferimento per la comunità dei modder.
Un video dimostrativo accompagna il lancio della nuova versione, illustrando nel dettaglio le migliorie apportate al comparto grafico. Le sequenze mostrano come l'inserimento delle ombre dinamiche abbia completamente trasformato l'atmosfera del gioco, conferendogli una profondità visiva che prima risultava assente a causa delle limitazioni tecniche dell'epoca.
Il progetto di rimasterizzazione può funzionare esclusivamente sulla versione emulata di Bloodborne attraverso ShadPS4, l'emulatore che ha reso possibile l'esecuzione del titolo su PC. Questa soluzione rappresenta attualmente l'unica via d'accesso per i giocatori che desiderano sperimentare l'opera di Hidetaka Miyazaki su computer, considerando l'assenza di piani ufficiali da parte di Sony per una conversione. L'emulatore continua a ricevere aggiornamenti costanti, migliorando la compatibilità e le prestazioni con un numero crescente di titoli PlayStation 4.