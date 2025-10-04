Hot Toys ha annunciato con entusiasmo l’apertura dei preordini per la nuova action doll in scala 1/6 dedicata ad Anakin Skywalker, ispirata al film Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (La vendetta dei Sith, 2005). Si tratta di una delle rappresentazioni più iconiche del personaggio interpretato da Hayden Christensen, nel momento in cui il Prescelto cede definitivamente al lato oscuro della Forza.

Anakin Skywalker - Hot Toys

Nel film, l’epopea di Anakin raggiunge il suo apice drammatico sul pianeta vulcanico Mustafar, dove il giovane Jedi affronta il suo maestro e amico Obi-Wan Kenobi, consumato dall’ira e dalla paura. È qui che il luminoso cavaliere della Repubblica lascia spazio al temibile Darth Vader, segnando uno dei momenti più intensi e tragici dell’intera saga.

Hot Toys omaggia questo cruciale passaggio con una figure da collezione di altissimo livello, realizzata con la consueta maestria del marchio. Alta circa 30,5 cm, la doll presenta una nuova scultura del volto estremamente realistica, caratterizzata da dettagli accurati come texture della pelle, cicatrici e lineamenti scolpiti con grande precisione. Il sistema “Separate Rolling Eyeballs” consente di alternare due diverse espressioni oculari: gli occhi blu del Jedi e quelli gialli del Sith, a simboleggiare la trasformazione del personaggio.

L’outfit, composto da tabard e tuniche Jedi in tessuto premium, pantaloni con cuciture dettagliate e stivali alti rifiniti a mano, riproduce fedelmente il look di Anakin durante lo scontro su Mustafar. La figura dispone inoltre di 30 punti di articolazione e di un nuovo sistema di snodi sviluppato da Hot Toys per garantire massima flessibilità e durabilità nel tempo.

Il set comprende 9 mani intercambiabili, spade laser con elsa illuminata a LED, lame blu e rosse intercambiabili, oltre a una base diorama ispirata a Mustafar, completa di effetti lava realistici e droide panning articolato.

Data di uscita

Distribuita in Europa da Heo, la nuova action doll di Anakin Skywalker è attualmente disponibile in preordine presso i principali rivenditori specializzati, con uscita prevista per la fine del 2026. Un pezzo imperdibile per ogni appassionato della galassia lontana lontana e dei capolavori firmati Hot Toys.