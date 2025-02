Ecco come saranno (probabilmente) le custodie dei giochi per Switch 2

Mentre tutti stiamo aspettando aprile per scoprire nuovi dettagli ufficiali su Nintendo Switch 2, le informazioni fin qui emerse hanno permesso agli appassionati di farsi un'idea di quali saranno le dimensioni delle custodie dei giochi, che saranno un po' più grandi rispetto alle confezioni di quelli per la prima Switch.

Ad aver captato le informazioni è stato il giornalista Felipe Lime, che ha notato come Take-Two Interactive avesse registrato le dimensioni delle confezioni dei suoi giochi per Switch 2 sulle pagine del rivenditore francese FNAC.

Se confermate, si parla di confezione da 13 x 19,5 centimetri, quindi leggermente più grandi di quelle di attuale generazione. Per farvi un'idea, i giocatori hanno elaborato un mock-up con le proporzioni delle nuove scatole, rispetto a quelle dell'attuale generazione:

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Parliamo, comunque, di confezioni più piccole di quelle dei giochi per PS5 e Xbox Series X|S, per quanto leggermente più ingombranti di quelle per Switch.

Sarà interessante vedere anche quale sarà il design delle copertine: si manterrà il riquadro rosso in alto a sinistra, o anche qui si punterà su trame più sobrie, come suggerito dal mock-up e come lascia immaginare il design di Switch 2, dove le parti dai colori accesi sono diventate semplici accenti?

Attendiamo di saperne di più: intanto, è plausibile che Switch 2 possa uscire dopo giugno, considerando che gli eventi di anteprima andranno avanti in giro per il mondo fino ad allora.

Secondo un'anticipazione del publisher Nacon, la console dovrebbe comunque esordire prima di settembre, il che ci suggerisce che la finestra di lancio potrebbe essere proprio quella compresa tra giugno e settembre.

Un lancio estivo non sarebbe insensato per una piattaforma portatile, che le persone potrebbero portare con loro in vacanza e in giro durante la bella stagione.

Aspettiamo, comunque, che sia Nintendo ad alzare ulteriormente il sipario su Switch 2, che sarà una console di grande continuità e di praticamente totale retrocompatibilità con la generazione precedente.