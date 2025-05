EA Sports FC 26 potrebbe introdurre il torneo più richiesto

Su EA Sports FC 26 potremmo rivedere uno dei tornei più amati e richiesti dalla community, che ci permetterebbe di vivere i mondiali di calcio direttamente sulle nostre console e PC.

Il prossimo anno si svolgerà infatti la Coppa del Mondo FIFA 2026, che potrebbe arrivare sulla nuova simulazione calcistica di Electronic Arts con tanto di licenza ufficiale.

A suggerirlo è stato lo stesso publisher nelle scorse ore: ComicBook segnala infatti un estratto dalle dichiarazioni del CEO Andrew Wilson nel corso dell'ultimo report finanziario della compagnia, che parla dei diritti dei mondiali di calcio come «un'opportunità importante di acquisizione e il prossimo momento decisivo per il franchise».

EA non ha ancora confermato di aver effettivamente acquisito i diritti, ma sembrerebbe che il publisher stia lavorando in questa direzione per il successore di FC 25 (che trovate invece su Amazon): una licenza che sarebbe decisamente importante, considerando il tempismo dei mondiali di calcio.

Per il momento, non possiamo fare altro che attendere eventuali annunci ufficiali da parte dei diretti interessati per capire se la Coppa del Mondo potrà davvero fare il suo ritorno su EA Sports FC 26, almeno in veste ufficiale e non con tornei appositamente rinominati per l'occasione.

Nel corso dello stesso report, EA ha anche rassicurato i fan di non voler attualmente implementare alcun rincaro di prezzi per i suoi videogiochi: significa che EA Sports FC 26 non costerà "100 dollari" o cifre simili, ma non dovrebbe distaccarsi dai capitoli precedenti.

A tal proposito, restiamo in attesa di un annuncio ufficiale vero e proprio del prossimo capitolo, che stando alle ultime indiscrezioni potrebbe arrivare già entro la fine del mese.