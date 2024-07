EA Sports FC 25 potrebbe avere già una data d'uscita

Sembra che Electronic Arts sia ormai quasi pronta a svelare ufficialmente EA Sports FC 25, l'immancabile nuovo appuntamento annuale con le simulazioni calcistiche in vista della prossima stagione.

La separazione da FIFA, con tanto di cambio di nome ufficiale, si è rivelata una strategia vincente per il publisher, che con il suo "erede" ha ottenuto vendite eccellenti e si è imposto ancora una volta come il gioco calcistico più apprezzato sul mercato (trovate EA Sports FC 24 in offerta su Amazon).

Sebbene tecnicamente il publisher non abbia ancora annunciato EA Sports FC 25, il suo arrivo appare praticamente scontato: in attesa di un reveal ufficiale, nelle scorse giornate era già emerso in rete il presunto nuovo logo.

Un leak che lascerebbe immaginare un reveal imminente del nuovo simulatore calcistico, e secondo l'affidabile insider billbil-kun di Dealabs sarebbe già stata stabilita addirittura la data ufficiale di lancio (via VGC).

Secondo queste ultime indiscrezioni, EA Sports FC 25 dovrebbe essere rilasciato il 27 settembre: proprio come accaduto lo scorso anno, sarà possibile acquistare l'edizione Standard oppure Ultimate, con quest'ultima che includerà un periodo di accesso anticipato di 7 giorni.

In altre parole, acquistando l'edizione Ultimate dovreste poter iniziare a giocare con EA Sports FC 25 già a partire dal 20 settembre 2024. Il prezzo di lancio dovrebbe restare invariato: 69.99€ per l'edizione standard, 99.99€ per la versione Ultimate.

Se le indiscrezioni fossero confermate, mancherebbero poco più di due mesi al lancio del nuovo capitolo, motivo per il quale ci si dovrebbe aspettare un annuncio imminente.

L'insider sostiene di non sapere con certezza quando è previsto il reveal ufficiale, ma ritiene che l'annuncio potrebbe arrivare già nel corso di questa o della prossima settimana.

Vi invitiamo ovviamente a prendere il tutto con le dovute precauzioni in attesa di conferme ufficiali: non appena ne sapremo di più, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo che pochi giorni fa EA Sports FC 24 si è aggiornato con il Title Update 17: una patch che, con buona probabilità, potrebbe essere anche l'ultima.

Se non avete ancora provato il popolarissimo simulatore calcistico, segnaliamo che è disponibile anche gratis su Xbox Game Pass Ultimate.