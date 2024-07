EA Sports FC 24, disponibile l'update 17: ecco cosa cambia

EA Sports FC 24 si è aggiornato con un nuovo Title Update di luglio, che con buona probabilità sarà una delle ultime patch in vista della prossima stagione calcistica.

Il simulatore più amato dai fan del calcio (che trovate su Amazon) ha implementato il Title Update 17 con l'obiettivo di risolvere alcuni piccoli problemi e bug di gioco, per garantire la migliore esperienza di giocabilità possibile.

Advertisement

L'aggiornamento è già disponibile per il download su tutte le versioni di EA Sports FC 24, motivo per cui non possiamo che consigliarvi di scaricare la patch il prima possibile.

Il changelog completo è stato pubblicato in lingua inglese sulla board ufficiale su Trello: di seguito troverete una nostra traduzione con tutte le novità implementate con la nuova patch.

Ultimate Team

Risolti i seguenti problemi:

Risolti i problemi delle ricerche per Club che non fornivano i risultati previsti.

Le rarità di alcuni Oggetti Giocatore non mostravano sempre le animazioni previste per i Pacchetti.

Modalità Carriera

Implementate le seguenti modifiche:

Reintrodotte le scorciatoie "Portami lì" per e-mail e i messaggi di alcuni agenti.

Generale, Audio e Video

Risolti i seguenti problemi:

Risolti problemi di stabilità che potevano verificarsi.

Risolti problemi di testi errati e mancanti.

Si tratta insomma più che altro di una patch di manutenzione, ma comunque importante per garantire che non si verifichino errori imprevisti che rovinino l'esperienza dei fan di EA Sports FC 24.

Come anticipavamo in apertura, potete già scaricare il Title Update 17 sulle vostre piattaforme di riferimento: vi terremo come sempre aggiornati non appena usciranno nuove patch o se scopriremo nuove informazioni sul prossimo capitolo delle simulazioni calcistiche.

E se non avete ancora recuperato EA Sports FC 24, cogliamo l'occasione per ricordarvi che è disponibile gratis sul catalogo di Xbox Game Pass Ultimate.