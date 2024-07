EA Sports FC 25: ecco dove effettuare il preorder al miglior prezzo

Electronic Arts ha recentemente annunciato che EA Sports FC 25 uscirà il 27 settembre 2024 e sarà disponibile per PC e console. La notizia ha entusiasmato i fan della serie, che ora possono effettuare il preorder del gioco. Scopriamo insieme come assicurarsi una copia!

EA Sports FC 25: cos’è e di cosa parla?

EA Sports FC 25 è il nuovo capitolo della saga calcistica precedentemente conosciuta come FIFA. Questa edizione introduce diverse novità, tra cui la modalità Rush, che sostituisce Volta. Rush permette partite 5v5 utilizzando il gameplay delle partite 11v11 ed è disponibile in Football Ultimate Team, Club e Calcio d’inizio. Pensata per il gioco con gli amici, permette a gruppi di quattro persone di fare squadra e giocare insieme, con un portiere controllato dall'intelligenza artificiale. Per chi preferisce giocare da solo, Rush offre la possibilità di gestire l'Accademia Giovanile con tornei 5v5 giocabili nella modalità carriera​.

Un'altra novità importante è FC IQ, un sistema che migliora il controllo tattico del gioco attraverso un modello di intelligenza artificiale basato su dati reali raccolti dalle squadre più grandi del mondo. FC IQ introduce una revisione delle basi tattiche in ogni partita 11v11, offrendo un maggiore controllo strategico e un movimento collettivo più realistico, cambiando il modo di giocare di ogni squadra​.

EA Sports FC 25: quando esce?

EA Sports FC 25 sarà disponibile a partire dal 27 settembre 2024 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Coloro che prenoteranno la Ultimate Edition avranno accesso anticipato dal 20 settembre 2024​.

EA Sports FC 25: chi dovrebbe acquistarlo?

Gli appassionati di lunga data della serie troveranno in EA Sports FC 25 un'ulteriore evoluzione del franchise, con miglioramenti grafici e di gameplay, nonché nuove modalità di gioco. Anche i nuovi giocatori potranno apprezzare questa versione, esplorando le varie modalità di gioco e sfruttando le opzioni per il multiplayer e la carriera.

EA Sports FC 25: quanto costa e dove acquistarlo

EA Sports FC 25 sarà disponibile in due edizioni: Standard Edition e Ultimate Edition. Prenotando l'Ultimate Edition, si avrà accesso anticipato e contenuti bonus per Ultimate Team. I membri di EA Play avranno anche un'anteprima di dieci ore dal 20 settembre.

Prenotate la vostra copia di EA Sports FC 25 per non perdere l'occasione di vivere un'esperienza calcistica straordinaria. Con il lancio imminente, è il momento ideale per assicurarsi una copia di questo attesissimo titolo.

PS5

Amazon - Standard Edition | 79,99€

Gamestop - Standard Edition | 79,98€

eBay - Standard Edition | 67,99€

PS4

Amazon - Standard Edition | 79,99€

Gamestop - Standard Edition | 79,98€

eBay - Standard Edition | 59,99€

Xbox

Amazon - Ultimate Edition | 79,99€

Gamestop - Standard Edition | 79,98€

Nintendo Switch

Amazon - Standard Edition | 59,99€

Gamestop - Standard Edition | 59,98€

PC