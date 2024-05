EA Sports FC 24 TOTS: ecco i migliori della Serie A

Nel corso della giornata odierna, EA Sports ha svelato quelli che sono stati i migliori giocatori della stagione di Serie A, che come sempre saranno insigniti delle speciali carte TOTS da ottenere all'interno della modalità online Ultimate Team di EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon).

Tra i nomi ci sono ovviamente tanti giocatori dell'Inter campione d'Italia, volano le ali del Milan, ma ci sono anche dei rappresentanti della favola Bologna, che si è qualificato in Champions League sotto la guida di Thiago Motta.

Advertisement

Nonostante la brutta stagione degli Azzurri, trovano spazio nel TOTS anche due delle gemme del Napoli, ma non solo: di seguito vi proponiamo tutta la lista dei giocatori TOTS della Serie A appena annunciati.

TOTS della Serie A - EA Sports FC 24

Portieri

Wojciech Szczesny (Juventus)

Yann Sommer (Inter) - 95

Difensori centrali

Bremer (Juventus) - 92

Riccardo Calafiori (Bologna) - 90

Alessandro Bastoni (Inter) - 96

Chris Smalling (Roma) - 90

Terzini

Giovanni Di Lorenzo (Napoli) - 91

Théo Hernández (Milan) - 97

Federico Dimarco (Inter) - 93

Centrocampisti centrali

Henrikh Mkhitaryan (Inter)

Nicolò Barella (Inter) - 94

Lewis Ferguson (Bologna) - 94

Adrien Rabiot (Juventus) - 92

Hakan Çalhanoglu (Inter) - 94

Lorenzo Pellegrini (Roma) - 93

Ismaël Bennacer (Milan) - 91

Centrocampisti d'attacco/ali

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) - 93

Christian Pulisic (Milan) - 94

Rafael Leão (Milan) - 95

Paulo Dybala (Roma) - 96

Domenico Berardi (Sassuolo) - 93

Attaccanti

Albert Gudmundsson (Genoa)

Joshua Zirkzee (Bologna)

Lautaro Martínez (Inter) - 97

Dusan Vlahovic (Juventus) - 91

Olivier Giroud (Milan) - 96

Victor Osimhen (Napoli) - 95

Di seguito, potete vedere anche il valore della maggior parte dei giocatori, con il capocannoniere Lautaro Martinez e il terzino francese Theo Hernandez che arrivano a un complessivo di 97 – davvero niente male.

Disponibile su PC e su tutte le console, EA Sports FC 24 è la prima iterazione della storica saga calcistica che era conosciuta come FIFA, che ha cambiato nome per motivi di licenze dopo una ventina d'anni.

Come vi abbiamo spiegato nella video recensione del nostro Marino Puntorieri, in realtà l'occasione del cambio di nome è stata sfruttata solo parzialmente, dal momento che il gioco si porta dietro alcune ingenuità che dovrebbero essere migliorate. A parte questo, comunque, la sua popolarità è indiscutibile, anche se dal prossimo anno perderà la licenza dell'Inter in favore dell'esclusività che i nerazzurri hanno concesso a eFootball di Konami.