EA Sports FC 25 dice addio all'Inter: i nerazzuri arrivano in esclusiva su eFootball

Brutte notizie per i fan dei "nuovi FIFA": secondo gli ultimi report e leak, EA Sports FC 25 perderà la licenza ufficiale dell'Inter, squadra che quest'anno si è laureata Campione d'Italia.

Ricordiamo che era stato infatti annunciato un accordo di esclusività tra i nerazzurri e Konami per eFootball addirittura dal 2022, ma che sarebbe partito ufficialmente solo dalla prossima stagione.

Advertisement

E non è infatti un caso che proprio il free-to-play calcistico abbia deciso di festeggiare con grandi regali per i fan lo scudetto dell'Inter.

Come riportato da SPORTBible, adesso sono emersi perfino i primi leak del successore di EA Sports FC 24 (che trovate in sconto su Amazon), confermando una volta per tutte che l'Inter non sarà più disponibile con la licenza ufficiale.

Pare infatti sia già stato mostrato il nuovo stemma che sarà presente a partire dalla prossima edizione, che trovate allegato nel seguente post su X:

Come potete vedere voi stessi, l'Inter dovrebbe essere rinominata con una generica "Milano Calcio" a partire dalla prossima edizione.

Ovviamente non è detto che sarà davvero questo lo stemma definitivo che vedremo in EA Sports FC 25: gli sviluppatori potrebbero ad esempio decidere di mettere una seconda stella, in riferimento al ventesimo campionato di Serie A vinto dai nerazzurri.

Secondo i primi leak, sembra che potrebbe arrivare perfino l'addio dello stadio Giuseppe Meazza, che senza la licenza ufficiale dell'Inter dovrebbe essere sostituito da uno stadio generico.

Insomma, se tenete particolarmente alla licenza ufficiale dell'Inter, dalla prossima stagione sarà meglio prendere fortemente in considerazione eFootball.

È plausibile immaginare che già nelle prossime settimane possano arrivare altre conferme ufficiali sulle licenze dei prossimi giochi calcistici: vi terremo come sempre informati sulle nostre pagine non appena avremo ulteriori aggiornamenti.

L'addio dell'Inter arriva a pochi giorni di distanza dall'ultima polemica che ha coinvolto EA Sports FC 24, dopo un dietrofront improvviso per aver regalato "troppi" Mbappé e Dembelé ai giocatori.