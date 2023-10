EA Sports FC 24: se la cava su PS4 e Switch? Il video confronto con PS5

Questa stagione calcistica è quella in cui abbiamo visto concretizzarsi definitivamente il divorzio tra la FIFA ed Electronic Arts, con il risultato che non abbiamo un FIFA 24, ma un EA Sports FC 24.

Il gioco, come vi abbiamo raccontato nella video recensione del nostro Marino Puntorieri, apporta alcune migliorie soprattutto nella gestione dei ritmi, ma rimane molto comodo nella sua comfort zone, rinunciando a passi in avanti che potevano e dovevano essere fatti, approfittando del rebranding avvenuto quest'anno.

Al di là di questo, sicuramente gli amanti del pallone stanno tenendo i riflettori puntati su FC 24, ma come se la cava sulle piattaforme tecnicamente meno performanti? A rispondere è un video del canale specializzato El Analista de bits.

Nel montato, che possiamo trovare di seguito, è infatti possibile vedere la versione PS4 e la versione Nintendo Switch (per la prima volta anche lei con Frostbite Engine) a confronto con EA Sports FC 24, per farci un'idea di quanto cambi il gioco, nel comparto grafico e tecnico, tra una console di ultima generazione e una più vecchia – o che non ha mai fatto della pura potenza il suo cuore pulsante.

Nella versione Switch, ricordiamo, il gioco è impostato per girare a 1080p se collegato alla dock, mentre in modalità handheld girerà a 720p, come da standard per il display della console.

Il frame rate su Switch è invece bloccato a 30 fps in entrambi i casi. C'è da dire che, comunque, su un display piccolo la resa non è troppo male, se vi piace l'idea di avere il gioco vero e proprio (e non la sua controparte mobile) e di poterlo portare con voi ovunque andiate.

Se volete vedere più nel dettaglio proprio la versione Switch, consultate anche questa notizia dedicata.

Per tutti gli approfondimenti dedicati a EA Sports FC 24, che è disponibile anche su PC e su piattaforme Xbox, fate riferimento alla nostra scheda. Vi ricordiamo che, se interessati, trovate il gioco su Amazon.