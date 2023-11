EA Sports FC 24 per PS5 al prezzo più basso di sempre! -21%

Siete appassionati di calcio? Allora sarete felici di scoprire che EA Sports FC 24 per PS5 attualmente è diventato incredibilmente accessibile grazie a un'offerta esclusiva su Amazon: un imperdibile sconto del 15%, che porta il prezzo da 79,99€ a soli 62,99€.

Iscriviti ora ad Amazon Prime

Se, successivamente, siete interessati ad acquistare anche qualche titolo, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori giochi per PS5, che trovate al seguente indirizzo.

EA Sports FC 24, chi dovrebbe acquistarlo?

EA Sports FC 24 si presenta come il successore spirituale della serie FIFA, conservando l'eredità del gioco di calcio più famoso al mondo pur vestendo un nuovo look, ma rimanendo fedele alle sue origini. Questo titolo è perfetto per gli appassionati di calcio che cercano un'esperienza di gioco profonda e autentica, vantando oltre 19.000 giocatori e giocatrici su licenza, più di 700 squadre e 100 stadi da tutto il mondo. Coloro che hanno apprezzato le precedenti edizioni di FIFA troveranno in EA Sports FC 24 un degno erede, mentre i nuovi arrivati saranno colpiti dalla cura per i dettagli e dalla vastità dell'offerta. Inoltre, per chi ama immergersi nel ruolo di manager, dirigendo ogni aspetto della carriera di una squadra, la rinnovata modalità Carriera offre una profondità e un controllo tattico senza precedenti.

Nonostante sia sul mercato da sole poche settimane, EA Sports FC 24 sta già sperimentando notevoli fluttuazioni di prezzo. Il prezzo di vendita consigliato al lancio era di 79,99€, una cifra che riflette l'alta qualità e l'attesa che ha circondato questo nuovo titolo. Tuttavia, in una svolta sorprendente e a favore dei consumatori, il gioco ha subito uno sconto del 21%. Questa riduzione rappresenta una notevole opportunità per coloro che erano indecisi sull'acquisto o che aspettavano un calo di prezzo.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile scoprire una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.

Vedi l'offerta su Amazon