EA Sports FC 24, i rating vi hanno deluso? Adesso potrete dire la vostra

EA Sports FC 24 sarà ufficialmente disponibile per tutti tra poche giornate, ma alcuni fan stanno già avendo la possibilità di giocarlo in anticipo grazie alla prova in accesso anticipato.

L'erede calcistico della saga FIFA inaugurerà quello che a tutti gli effetti sarà un nuovo ciclo, seppur molto familiare per i fan dei simulatori calcistici: come sempre, ricoprirà grande importanza la modalità Ultimate Team, in cui provare a costruire la squadra virtuale dei nostri sogni.

Ed è per questo motivo che sono spesso oggetto di particolare attenzione i rating dei calciatori, che stando ai commenti dei fan di EA Sports FC 24 (lo trovate su Amazon) sono apparsi discutibili in più di un'occasione.

Se anche voi avete manifestato delle perplessità dopo aver letto i valori del vostro calciatore preferito, vi segnaliamo un'iniziativa che potrebbe fare al caso vostro: come riportato da Video Gamer, Electronic Arts vi offre la possibilità di diventare data reviewer ufficiali, da questo momento.

Want to get involved in the #FC24 football database?



👉https://t.co/RBVsWo8A1J pic.twitter.com/Mq3NGKhRty — EA SPORTS FC Data Collective (@EASPORTSFCDC) September 26, 2023

In altre parole, gli sviluppatori vogliono creare una community di giocatori appassionati e che seguano particolarmente le partite di calcio, pronti a poter dare il loro feedback su squadre, giocatori e i loro rispettivi valori. Che andranno poi a condizionare il rating, naturalmente.

Al momento ci sarebbero già oltre 6000 iscritti, ma le nuove candidature sono sempre ben accette: se doveste essere selezionati, vi ricordiamo che si tratta di una mansione interamente volontaria, anche se sarà un'opportunità per poter mandare un feedback più diretto agli sviluppatori.

Se la proposta vi sembra allettante, potete inviare già da adesso la vostra candidatura dirigendovi alla seguente pagina ufficiale: non possiamo che augurarvi buona fortuna e sperare che i vostri feedback possano davvero portare a migliorare l'esperienza calcistica.

A proposito di rating: qualora ve li foste persi, vi riepiloghiamo nuovamente tutte le valutazioni per i migliori giocatori della Serie A.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che da poche ore è ufficialmente disponibile l'app mobile di EA Sports FC 24: vi raccontiamo tutto ciò che dovete sapere sul nuovo gioco gratis.

Se avevate voglia di recuperare i capitoli precedenti, dobbiamo darvi una brutta notizia: Electronic Arts ha deciso di rimuovere improvvisamente da tutti gli store FIFA 23 e gli altri episodi. L'unico modo per recuperarli, adesso, è trovare una copia fisica o sfruttare l'iscrizione a EA Play.