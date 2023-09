FIFA 23 è stato "ucciso" su tutti gli store, tranne uno

A quanto pare, FIFA 23 è stato eliminato da tutti i negozi online e può essere acquistato solo tramite un abbonamento a EA Play.

Questo, prima ancora che venga lanciato il suo "sostituto", ossia EA Sports FC 24, ora disponibile solo in accesso anticipato (e che trovate in preordine su Amazon).

Advertisement

Mentre quindi il nuovo simulatore calcistico si prepara a scendere in campo, anche su Nintendo Switch, sembra proprio che il suo predecessore abbia già abbandonato gli stadi.

Come riportato anche da The Gamer, non è stata fornita alcuna spiegazione per l'improvviso ritiro, ma è probabile che sia legato alla perdita della licenza FIFA da parte di EA.

Ora i suoi giochi sportivi annuali saranno pubblicati sotto la propria bandiera, EA Sports FC, ma continueranno a fornire lo stesso tipo di gameplay.

Tuttavia, la cancellazione di FIFA 23 arriva senza preavviso e a meno di un anno dal lancio del gioco. Questo fa seguito anche alla rimozione dei precedenti giochi FIFA dai negozi online, forse nel tentativo di spostare la base di giocatori verso il suo nuovo marchio di punta.

La "sorpresa" è stata notata per la prima volta dall'utente di ResetEra RobbRivers, che ha provato ad acquistare FIFA 23 su Steam senza successo. La pagina del negozio è ancora attiva, ma non c'è alcuna opzione per l'acquisto del gioco (ma viene invece pubblicizzato l'abbonamento a EA Play).

«Avviso: Su richiesta dell'editore, EA SPORTS FIFA 23 non è elencato nel negozio di Steam e non apparirà nelle ricerche», si legge in un avviso sulla pagina Steam di FIFA 23.

Secondo SteamDB, la modifica è stata effettuata cinque giorni fa, il 21 settembre. Questo sarebbe avvenuto quindi poche ore prima che EA Sports FC 24 diventasse disponibile per tutti coloro che avevano diritto all'accesso anticipato.

A ragion di logica, quindi, è probabile che l'eliminazione sia stata attuata per mantenere alta l'attenzione sul nuovo gioco.