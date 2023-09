EA Sports FC Mobile: tutto quello che c'è da sapere sul gioco gratis

Ad accompagnare il lancio di EA Sports FC 24, il nuovo calcistico di casa Electronic Arts che il nostro Marino Puntorieri sta già giocando, per dare vita alla sua video recensione, sarà anche EA Sports FC Mobile.

Si tratta dell'adattamento per iOS e Android del calcio virtuale di casa EA, che sarà possibile scaricare gratis su App Store e Play Store a partire dal 26 settembre prossimo.

In merito ai dettagli di questa versione virtuale dello sport più bello del mondo, EA ha diffuso una nota ufficiale con numerose informazioni, facendo sapere anche che ci sarà un numero davvero importante di licenze, per permettervi di giocare con la vostra squadra del cuore nel taschino.

Nelle parole del publisher:

«Il gioco offrirà un'esperienza calcistica autentica e senza precedenti sui dispositivi mobile, con più di 15.000 giocatori con licenza, 650 squadre e oltre 30 campionati, tra cui UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga e molti altri».

Rispetto all'edizione dello scorso anno, il gioco propone anche diverse novità in termini di gameplay, come gli impact controls per tiro e tackle, che faranno il loro esordio su mobile.

Ci saranno anche degli attributi specifici per distinguere il comportamento e i talenti dei giocatori in campo, una gestione migliorata della velocità di gioco (per rendere le partite più bilanciate) e animazioni rinnovate per quanto riguarda il sistema di tiro. Potete scoprire di più sul gameplay direttamente sul sito ufficiale.

Tra le altre novità, EA ha anticipato che possiamo aspettarci stadi più ricchi, con tanto di coreografie sugli spalti (nella vecchia edizione apparivano piuttosto spogli) e una nuova interfaccia che rende l'esperienza più coinvolgente e televisiva. Inoltre, sarà ora possibile personalizzare il proprio spogliatoio, oltre alla squadra e ai giocatori.

Vi ricordiamo che la versione full-size del gioco, EA Sports FC 24, è da qualche ora in accesso anticipato e arriverà ufficialmente il 29 settembre prossimo su PC e tutte le console. Se interessati, potete acquistarla su Amazon.

Si tratta del primo gioco di calcio dal divorzio tra Electronic Arts e la FIFA, la quale per il momento non ha lanciato ancora un suo gioco su licenza con qualche altro sviluppatore. Vedremo se lo farà in futuro.