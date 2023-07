EA Sports FC potrebbe avere già una data d'uscita

Sarà un anno importante per gli amanti dei giochi di calcio, considerando che sarà il primo in cui vedremo ufficialmente il nome di FIFA ed Electronic Arts agire separatamente. Dalla stagione 2023/2024, infatti, il celebre sviluppatore e publisher darà i natali al suo EA Sports FC, per il quale dovremmo scoprire delle novità già nel corso di questo mese.

Alcune, a quanto pare, sono già state svelate da un noto dataminer, come riferito dalla testata britannica VGC. Secondo quanto scoperto dalla fonte, infatti, EA Sports FC si presenterà sul mercato con il suo nome tutto nuovo, ma non prevede cambiamenti per la finestra di lancio sul mercato, che dovrebbe essere la stessa vista con FIFA.

I dati rilevati dal dataminer, infatti, parlando di un lancio che sarebbe fissato per il 29 settembre 2023. Il gioco sarebbe previsto sia con una edizione standard che con una Ultimate, che garantirebbe in questo caso ben una settimana di accesso anticipato – laddove, invece, FIFA 23 ne aveva offerto tre giorni (potete comprarlo su Amazon).

Nessun cambio di programma, insomma: se la data venisse confermata, gli amanti del calcio virtuale potrebbero mettere le mani sulla nuova iterazione di casa EA – la prima, come dicevamo, dal divorzio con la FIFA concretizzatosi nei mesi scorsi – esattamente nello stesso periodo in cui avrebbero potuto giocare a FIFA 24, se l'accordo tra le due parti fosse stato rinnovato.

A tal proposito, la FIFA ha sempre rimarcato di essere intenzionata a far realizzare altri giochi di calcio a differenti sviluppatori: al momento, tuttavia, non ci sono notizie di un videogioco AAA dedicato al pallone che possa sostituirsi o affiancarsi a EA Sports FC.

Sul mercato, intanto, abbiamo eFootball di casa Konami, da qualche anno passato a un modello da game as a service gratis, e dovremmo vedere anche i futuri UFL e GOALS, sui quali proseguono i lavori.

Per il domani della licenza FIFA nel gaming su console e PC, invece, a quanto pare è tutto ancora da decidere.