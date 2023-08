EA Sports FC 24, un leak svela i primi rating dei migliori calciatori

Tra un mese esatto, la storica collaborazione tra FIFA ed Electronic Arts giungerà ufficialmente alla fine, grazie al debutto sul mercato di EA Sports FC 24, l'erede della storica saga di simulazioni calcistiche.

Il nuovo titolo calcistico (potete prenotarlo su Amazon) conserverà tutte le feature che i fan hanno amato nei precedenti capitoli, inclusa naturalmente una nuova edizione del popolarissimo Ultimate Team.

Anche se l'edizione di quest'anno sembra aver diviso il pubblico, almeno a giudicare dalla pioggia di dislike nel trailer, Ultimate Team ha sempre rappresentato una release estremamente importante per gli utenti e per la stessa Electronic Arts, curiosi di iniziare a programmare la propria squadra dei sogni.

Il trailer ci ha già svelato che Haaland possiederà un rating di 90 — troppo bassa per alcuni fan, considerati i risultati ottenuti lo scorso anno — mentre per altri giocatori potrebbe essere arrivato in soccorso un primo leak, in attesa di conferme ufficiali.

Come riportato da Dexerto, l'affidabile account DonkTrading su X avrebbe infatti svelato i primi rating per alcuni dei migliori calciatori disponibili su EA Sports FC 24: potete consultare tutti quelli rivelati in anticipo qui di seguito.

Cristiano Ronaldo - 86

Lionel Messi - 90

Alejandro Garnacho - 75

Edson Alvarez - 80

Alexis Mac Allister - 82

Enzo Fernandez - 83

Lisandro Martinez - 84

Marcos Acuna - 85

Paulo Dybala - 86

Federico Valverde - 88

Victor Osimhen - 88

Bernardo Silva - 88

Manuel Neuer - 87

Heung Min Son - 87

Luka Modric - 87

Marquinhos - 87

Frenkie De Jong - 87

Mike Maignan - 87

Lautaro Martinez - 87

Martin Odegaard - 87

Ovviamente ci teniamo a ricordare che si tratta di un leak non ufficiale e che non è stato ancora ufficialmente confermato dagli sviluppatori, motivo per il quale vi invitiamo a prendere queste anticipazioni con le dovute precauzioni.

Molti dei calciatori inclusi in questo elenco vedranno anche un volto più realistico, dato che saranno ricreati con la face scan: trovate la lista completa confermata nella nostra notizia dedicata.

Nelle scorse giornate gli sviluppatori hanno anche approfondito come funzioneranno le nuove modalità Club e Volta di EA Sports FC 24, confermando anche il debutto del cross-play.