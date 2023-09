EA Sports FC 24 dice sì all'Italia

Gli amanti degli Azzurri dovrebbero sentirsi in qualche modo a casa, in EA Sports FC 24. Con una nota ufficiale diramata nelle scorse ore, infatti, Electronic Arts ha confermato di aver rinnovato l'accordo con la FIGC per l'utilizzo non esclusivo della Nazionale Italiana di calcio all'interno del suo prossimo videogioco calcistico.

In virtù di questo accordo, i giocatori di FC 24 troveranno all'interno del titolo la formazione azzurra, le nuove divise ufficiali firmate Adidas, il logo della nostra Nazionale e ovviamente il nome ufficiale.

A confermare la notizia anche la diffusione di uno screenshot che mostra alcuni degli atleti Azzurri più noti – Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Ciro Immobile (Lazio), Nicolò Barella (Inter) e Federico Chiesa (Juventus) – in posa virtuale all'interno di uno stadio che esibisce gli striscioni dedicati proprio alla nostra nazionale, che coloreranno le tribune durante le partite.

«EA SPORTS ha definito il calcio a livello interattivo per trent'anni e ha costruito una comunità calcistica globale di oltre 150 milioni di persone su più piattaforme - una comunità che EA SPORTS FC continuerà a far crescere insieme a partner come FIGC che condividono l'obiettivo comune di un futuro del calcio a misura di tifoso» leggiamo nella nota dell'annuncio.

«Essendo costruita secondo i principi di inclusività e innovazione, i fan continueranno a vivere un'autenticità senza pari con l'accesso a più di 19.000 giocatori con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici globali che consentiranno un'ulteriore espansione in nuove aree del calcio femminile e del calcio di base».

Vi ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà il primo dal divorzio con la FIFA, motivo che ha spinto al cambio di nome per il franchise. Il gioco sarà disponibile dal 29 settembre prossimo (dal 22 per chi comprerà la Ultimate Edition) e sarà lanciato su PC, PS5, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S. Torna quest'anno anche su Nintendo Switch, finalmente con un'edizione rinnovata e con il passaggio a Frostbite Engine.

In attesa del debutto, siamo volati a provarlo ad Amsterdam. E se intendete prenotarlo, in caso potete farlo su Amazon.