EA Sports FC 24, annunciate le nomination per la Squadra dell'Anno

È arrivato ancora una volta il momento più atteso dai fan del calcio per far sentire la propria voce: EA Sports FC 24 ha infatti aperto le votazioni per la Squadra dell'Anno, in quella che è a tutti gli effetti la prima edizione da quando la saga è diventata una nuova IP, rinunciando alla storica licenza FIFA.

Il simulatore calcistico di Electronic Arts (che trovate su Amazon) offre dunque ancora una volta la possibilità di poter scegliere i migliori giocatori del 2023 in ogni ruolo, andando poi a comporre quello che sarà il TOTY, con carte speciali che verranno rese disponibili su Ultimate Team.

Inoltre, per la prima volta sarà offerta la possibilità di scegliere anche le migliori calciatrici, confermando il grande impegno di EA Sports FC 24 per valorizzare il calcio femminile.

Partecipare alle votazioni è molto semplice: basterà semplicemente accedere al vostro account EA dopo aver inserito la vostra copia del gioco, accedere alla selezione tramite un apposito link e trascinare le carte dei vostri giocatori preferiti negli appositi spazi.

Senza ulteriore indugio, vi lasciamo dunque alla lista completa di nomination per la Squadra dell'Anno 2023 (via Gamereactor UK):

EA Sports FC 24: giocatori candidati alla Squadra dell'Anno

Portieri

Alisson - Liverpool

Ederson - Manchester City

Brice Samba - RC Lens

Gregor Kobel - Borussia Dortmund

Wojciech Szczęsny - Juventus

Mike Maignan - Milan

Jan Oblak - Atlético de Madrid

Marc-André ter Stegen - FC Barcelona

Difensori

William Saliba - Arsenal

Trent Alexander-Arnold - Liverpool

Virgil van Dijk - Liverpool

Rúben Dias - Manchester City

John Stones - Manchester City

Dante - OGC Nice

Marquinhos - Paris Saint-Germain

Kim Min Jae - Bayern München

Mats Hummels - Borussia Dortmund

Lucas Martínez Quarta - Fiorentina

Alessandro Bastoni - Inter

Bremer - Juventus

Theo Hernández - Milan

Giovanni Di Lorenzo - Napoli

Nicolás Otamendi - Benfica

Jules Koundé - FC Barcelona

Jesús Navas - Sevilla

Gayà - Valencia CF

Jonathan Clauss - Olympique de Marseille

Jeremie Frimpong - Bayer 04 Leverkusen

Grimaldo - Bayer 04 Leverkusen

Federico Dimarco - Inter

Centrocampisti

Martin Ødegaard - Arsenal

Declan Rice - Arsenal

Kaoru Mitoma - Brighton & Hove Albion

Bernardo Silva - Manchester City

Kevin De Bruyne - Manchester City

Rodri - Manchester City

Bruno Guimarães - Newcastle United

Jarrod Bowen - West Ham United

Alexandr Golovin - AS Monaco

Florian Wirtz - Bayer 04 Leverkusen

Granit Xhaka - Bayer 04 Leverkusen

Jamal Musiala - Bayern München

Leroy Sané - Bayern München

Julian Brandt - Borussia Dortmund

Vincenzo Grifo - SC Freiburg

Nicolò Barella - Inter

Federico Chiesa - Juventus

Adrien Rabiot - Juventus

Riyad Mahrez - Al Ahli

Sergej Milinković-Savić - Al Hilal

Pedri - FC Barcelona

İlkay Gündoğan - FC Barcelona

Aleix García - Girona FC

Jude Bellingham - Real Madrid

Toni Kroos - Real Madrid

Luka Modrić - Real Madrid

Aurélien Tchouaméni - Real Madrid

Federico Valverde - Real Madrid

Attaccanti

Bukayo Saka - Arsenal

Mohamed Salah - Liverpool

Jack Grealish - Manchester City

Erling Haaland - Manchester City

Heung Min Son - Tottenham Hotspur

Ousmane Dembélé - Paris Saint-Germain

Lee Kang In - Paris Saint-Germain

Kylian Mbappé - Paris Saint-Germain

Randal Kolo Muani - Eintracht Frankfurt

Harry Kane - Bayern München

Loïs Openda - RB Leipzig

Serhou Guirassy - VfB Stuttgart

Lautaro Martínez - Inter

Rafael Leão - Milan

Khvicha Kvaratskhelia - Napoli

Victor Osimhen - Napoli

Domenico Berardi - Sassuolo

Mehdi Taremi - FC Porto

Karim Benzema - Al Ittihad

Cristiano Ronaldo - Al Nassr

Antoine Griezmann - Atlético de Madrid

Morata - Atlético de Madrid

Robert Lewandowski - FC Barcelona

Vini Jr. - Real Madrid

Takefusa Kubo - Real Sociedad

Gerard Moreno - Villarreal CF

Lionel Messi - Inter Miami

EA Sports FC 24: giocatrici candidate alla Squadra dell'Anno

Portieri

Christiane Endler - Olympique Lyonnais

Mary Earps - Manchester United

Merle Frohms - VfL Wolfsburg

Chiamaka Nnadozie - Paris FC

Jane Campbell - Houston Dash

Difensori

Wendie Renard - Olympique Lyonnais

Mapi León - FC Barcelona

Irene Paredes - FC Barcelona

Sakina Karchaoui - Paris Saint-Germain

Fridolina Rolfö - FC Barcelona

Katie McCabe - Arsenal

Millie Bright - Chelsea

Selma Bacha - Olympique Lyonnais

Ona Batlle - FC Barcelona

Amanda Ilestedt - Arsenal

Ellie Carpenter - Olympique Lyonnais

Glódís Perla Viggósdóttir - Bayern München

Niamh Charles - Chelsea

Naomi Girma - San Diego Wave FC

Olga Carmona - Real Madrid

Jenna Nighswonger - NJ / NY Gotham FC

Centrocampisti

Alexia Putellas - FC Barcelona

Aitana Bonmatí - FC Barcelona

Patri Guijarro - FC Barcelona

Debinha - Kansas City Current

Lena Oberdorf - VfL Wolfsburg

Grace Geyoro - Paris Saint-Germain

Keira Walsh - FC Barcelona

Clara Mateo - Paris FC

Caroline Weir - Real Madrid

Georgia Stanway - Bayern München

Leicy Santos - Atlético de Madrid

Frida Maanum - Arsenal

Gaëtane Thiney - Paris FC

Janina Minge - SC Freiburg

Kerolin Nicoli - North Carolina Courage

Estefanía Banini - Atlético de Madrid

Barbara Dunst - Eintracht Frankfurt

Sam Coffey - Portland Thorns FC

Attaccanti

Sam Kerr - Chelsea

Caroline Graham Hansen - FC Barcelona

Kadidiatou Diani - Olympique Lyonnais

Guro Reiten - Chelsea

Alexandra Popp - VfL Wolfsburg

Sophia Smith - Portland Thorns FC

Ewa Pajor - VfL Wolfsburg

Lauren Hemp - Manchester City

Lea Schüller - Bayern München

Salma Paralluelo - FC Barcelona

Racheal Kundananji - Real Madrid

Lynn Williams - NJ / NY Gotham FC

Rachel Daly - Aston Villa

Khadija Shaw - Manchester City

Chloe Kelly - Manchester City

Eugénie Le Sommer - Olympique Lyonnais

Trinity Rodman - Washington Spirit

Bethany England - Tottenham Hotspur

Alba Redondo - Levante UD

Tabitha Chawinga - Paris Saint-Germain

Melissa Kössler - TSG 1899 Hoffenheim

Linda Caicedo - Real Madrid

Come potete vedere da queste lunghissime liste, i fan hanno solo l'imbarazzo della scelta per poter selezionare il loro migliore team del 2023, con un'ampia selezione di giocatori e giocatrici tra cui scegliere.

Non possiamo che concludere augurandoci che vinca la squadra migliore e augurando a voi tutti un buon divertimento nelle votazioni!

L'ultimo simulatore calcistico di Electronic Arts è stato un autentico trionfo: ricordiamo che se avete giocato a EA Sports FC 24 entro il 16 gennaio, riceverete in omaggio un oggetto giocatore dedicato a EURO 2024.