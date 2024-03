EA porta tanti giochi classici su Steam, a partire da 1.99 euro

Electronic Arts è sicuramente uno dei publisher più noti al mondo, tanto che ora alcuni giochi classici della compagnia sono offerti a prezzo bassissimo.

L'editore di EA Sports FC 24 (che trovate su Amazon) ha più volte fornito ai giocatori titoli scontati, ma qui parliamo proprio di vecchie glorie intramontabili.

Vero anche che proprio Electronic Arts è stata di recente al centro di una triste vicenda, con licenziamenti per fortuna non numerosi e la chiusura di due titoli.

Ora, però, come riportato anche da Gamereactor, è il momento di approfittare di alcuni ottimi sconti di EA su Steam.

La collezione di titoli classici include titoli come Command & Conquer (disponbile anche in un pacchetto contenente numerosi capitoli della serie strategica in tempo reale), Dungeon Keeper e Sim City 3000, il quale costa solo 1.99 € al momento in cui scriviamo.

Ma non solo: i saldi includono anche titoli come Populous, The Saboteur e Sid Meier's Alpha Centauri, tutti offerti a prezzi che partono da 2 euro sino a 9.88 euro.

Se volete inserire alcuni giochi nostalgici nella vostra libreria di Steam, potreste quindi voler dare un'occhiata a questa collezione di classici EA cliccando qui.

Parlando sempre di offerte, Xbox ha da poco annunciato i nomi dei giochi che potrete provare gratis nel weekend, da ieri 7 marzo e fino al 10 dello stesso mese.

Ma non solo: il sempre affidabile dataminer noto come billbil-kun ha reso noto che la promozione primaverile di Epic Games Store avrà inizio il 14 marzo e durerà due settimane, con giochi come EA Sports FC 24, Skull and Bones e Prince of Persia: The Lost Crown offerti a prezzi davvero ribassati.

Infine, a proposito di giochi gratis, non dimenticatevi di quelli di Epic Games, che ogni settimana vi permette di giocare senza spendere un singolo centesimo.