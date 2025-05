EA aumenterà i prezzi dei giochi? «Vogliamo offrire qualità incredibile»

La generazione videoludica che stiamo vivendo è quella in cui, per la prima volta, i prezzi delle console salgono e dove superiamo i prezzi di listino finora imposti per i videogiochi su varie piattaforme.

Microsoft è stata l'ultima ad aumentare i prezzi dell'ecosistema Xbox, tra console e videogiochi, e Nintendo ha fatto scalpore mostrandoci un cartellino di €90 per Mario Kart World, sfondando il proverbiale tetto.

La situazione è spinosa, e se non altro c'è chi sta cercando di contrastare questa tendenza ed è l'azienda più inaspettata: Electronic Arts.

Come riporta IGN US, il CEO Andrew Wilson ha confermato nell'ultima conference call con gli investitori che l'azienda non ha intenzione di seguire la tendenza al rialzo dei prezzi.

«Il nostro business oggi è molto diverso rispetto a quello di soli dieci anni fa», ha spiegato Wilson, evidenziando come l'azienda sia passata da un modello basato principalmente sulla vendita di dischi fisici nei negozi ad un approccio più diversificato che abbraccia diverse fasce di prezzo, dal free-to-play fino alle edizioni deluxe.

Wilson ha anche specificato quali sono gli obiettivi attuali dell'azienda:

«In definitiva, che si tratti di qualcosa che costa un dollaro, $10 o $100, il nostro obiettivo è sempre quello di offrire una qualità incredibile e un valore esponenziale per la nostra base di giocatori, e quello che abbiamo scoperto nel corso del tempo è che quando riusciamo a coniugare qualità e valore, la nostra attività è solida, resiliente e continua a crescere.»

A supportare il ragionamento è il CFO Stuart Canfield, che spiega in maniera chiara come EA non abbia inserito nella propria strategia una modifica dei prezzi verso l'alto.

C'è da dire che Electronic Arts sta passando un pessimo periodo, con licenziamenti continui che hanno coinvolto di recente anche Codemasters, e bisognerà capire quanto questa strategia di conservazione potrà durare effettivamente. I rincari erano inevitabili finora, come ha spiegato Shuhei Yoshida, e vedremo se EA manterrà questa strategia a lungo.