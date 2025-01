MultiVersus al capolinea: la nuova stagione potrebbe essere l'ultima

Il rilancio di MultiVersus ha affrontato molte più insidie del previsto, a causa di diverse decisioni discutibili da parte del team di sviluppo che fin dal day-one ufficiale hanno finito per alienare a lungo andare i fan storici.

Il platform fighter voleva imporsi come rivale di Super Smash Bros. Ultimate (che trovate invece su Amazon), ma con il passare del tempo ha finito per perdere la sua identità, dando la sensazione di voler essere un videogioco diverso dopo ogni stagione.

Warner Bros. ha già ammesso senza mezze misure che MultiVersus si è rivelato uno dei suoi più grandi fallimenti, provocando perdite disastrose che, già allora, davano la sensazione che il suo destino fosse segnato.

E adesso starebbe per arrivare il colpo di grazia definitivo: Game Rant segnala infatti l'ultima indiscrezione arrivata dall'utente X AusilMVS, rivelatosi estremamente affidabile per i leak relativi a MultiVersus, che ne avrebbe anticipato l'imminente fine.

L'insider spiega di aver sentito da una delle sue fonti che la Stagione 5 sarebbe "un ultimo tentativo disperato" di risollevare una barca che sta affondando ogni giorno sempre di più.

Se anche la prossima stagione non dovesse riuscire a riportare entusiasmo — cosa che ritengo decisamente improbabile, e ve lo dice uno che aveva centinaia di ore di gioco — allora Warner Bros. sarebbe pronta a staccare la spina al progetto, questa volta senza alcun rilancio che possa salvarlo.

Se l'indiscrezione fosse confermata, mi auguro che almeno si possa salvare il salvabile per dare la possibilità di continuare a giocare con i contenuti già esistenti, magari rendendo disponibile una versione offline a pagamento con tutti i combattenti rilasciati.

Per il momento, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni e attendere eventuali comunicati ufficiali del caso, che vi riporteremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Di sicuro non giova a suo favore l'arrivo di un nuovo presidente a capo di Warner Bros. Games, che probabilmente vorrà vederci chiaro su alcuni investimenti poco redditizi dell'azienda.

Davvero un peccato per un platform fighter che avrebbe meritato un supporto migliore ma, come vi ho raccontato nella recensione della Stagione 1, gli errori commessi sono stati davvero troppi. E non si sono affatto fermati.