È davvero finita per Alan Wake 2: «Ci sono altri giochi da scoprire»

A poco più di un anno dall'uscita di Alan Wake 2, e con due DLC all'attivo, Sam Lake conferma che il viaggio dello scrittore di Remedy è finito, almeno per ora.

Dopo che Remedy ha celebrato anche l'arrivo della tanto attesa edizione fisica del gioco (la trovate su Amazon), c'era la speranza che potessero arrivare altri contenuti per Alan Wake 2.

Con The Lake House era arrivata una sorta di conclusione per il titolo, come abbiamo ricordato nella nostra recensione in cui vi avevamo detto che era «un "finale" degno di uno dei migliori videogiochi degli ultimi anni».

Ed è davvero così, come conferma Sam Lake in una recente intervista (tramite IGN US) spiegando che non ci sono altri contenuti per Alan Wake 2.

«Quindi ora, finalmente, siamo nella fase in cui possiamo dire che Alan Wake II come progetto è completo e finito», ha spiegato Sam Lake nell'intervista.

Per questo, Remedy si concentrerà sul suo universo narrativo in espansione:

«Remedy è cresciuta in termini di dimensioni e siamo un'organizzazione multi-progetto, quindi ci sono altri progetti di gioco in corso, ovviamente. Più team che lavorano su più progetti. Firebreak, il nostro primo gioco cooperativo; Control 2 in lavorazione e poi Max Payne 1 e 2 rifatti come remake.»

Per altro, sempre nell'intervista, Sam Lake conferma che effettivamente la scena presente all'interno del DLC The Lake House è un riferimento a Control 2 come in molti avevano immaginato.

Sam Lake spiega anche quale sarà l'approccio di Remedy al suo universo. I tanti riferimenti presenti nei vari giochi, come il citato teaser di Control 2, serve a dare potenza ai franchise di Remedy:

«Abbiamo anche la speranza che ora che c'è un universo, e un catalogo di giochi che si espanderanno man mano che andiamo avanti, per qualcuno che gioca al suo primo gioco Remedy possa continuare nell'universo e dare un'occhiata anche agli altri giochi e immergersi più a fondo in quella tana del Bianconiglio.»

Insomma, Alan Wake 2 è arrivato ufficialmente alla fine nel momento in cui sta finalmente cominciando a rendere qualcosa per Remedy, in attesa dei promettenti Max Payne 1 e 2 Remake.