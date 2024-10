Un teaser di Control 2 è nascosto nel DLC di Alan Wake 2

Remedy ha incluso un primo e breve assaggio di Control 2 nell'ultimo DLC di Alan Wake 2, svelando alcuni dettagli sul prossimo capitolo della serie.

Dopo l'ultima avventura dello scrittore maledetto (che trovate su Amazon), lo sviluppatore non ha deciso di starsene con le mani in mano.

Advertisement

Quindi, dopo la conferma che il gioco non sarà in alcun modo rallentato dalla recente crisi interna di Annapurna, è tempo di iniziare a dargli un primo sguardo.

Il breve filmato (via DSO Gaming) che trovate poco sotto, nel player dedicato, mostra Dylan Faden, noto come Prime Candidate 6 o P6, durante un interrogatorio.

Nel breve teaser in questione, Faden afferma che qualcosa è cambiato e chiede di riferire a Jesse che ci ha davvero provato.

Seguono poi alcune scene che sembrano mostrare gli ambienti di Control 2, suggerendo un'ambientazione più aperta rispetto al predecessore, che si svolgeva interamente all'interno del Federal Bureau of Control.

Nonostante le poche informazioni rivelate, il teaser contiene diversi indizi e riferimenti per i fan della serie.

Tuttavia, è improbabile che vedremo presto ulteriori dettagli su Control 2, dato che Remedy è attualmente impegnata su altri progetti, ossia FBC: Firebreak - in uscita nel 2025 - e i remake di Max Payne e Max Payne 2.

Solo dopo questi titoli l'attenzione si sposterà probabilmente su Control 2. La presenza inaspettata di questo teaser nel DLC di Alan Wake 2 ha in ogni caso sorpreso positivamente i fan, che dovranno però attendere ancora a lungo prima di mettere le mani sul gioco completo.

Parlando di Alan Wake 2 e del suo recente DLC, per The Lake House il team di sviluppo ha cercato di utilizzare i jump scare in modo più moderato, pur mantenendoli come strumento narrativo.

Ricordiamo infine che Remedy ha da poche ore rilasciato un aggiornamento gratuito per Alan Wake 2: leggi i dettagli.