Che fine ha fatto Max Payne 1 & 2 Remake? Remedy ha buone notizie

Tra i numerosi progetti annunciati da Remedy negli scorsi anni c'è anche un grandissimo ritorno per i fan più nostalgici, anzi 2: ricorderete infatti che lo studio annunciò una collaborazione con Rockstar Games per riportare i primi 2 Max Payne in un remake, che avrebbe coperto entrambe le campagne con un unico gioco.

Da quel clamoroso annuncio abbiamo avuto ben poche notizie su Max Payne 1 & 2 Remake, dato che lo studio di Control è stato impegnato su numerosi progetti di grande spessore, tra i quali emerge soprattutto Alan Wake 2 (trovate l'edizione fisica su Amazon).

Il remake ha ironicamente fatto incassare più soldi di Alan Wake 2, che solo nelle scorse settimane sta finalmente riuscendo a recuperare lentamente i costi di produzione: c'è dunque grande attesa per il ritorno di Max Payne e, a giudicare dalle ultime dichiarazioni, potrebbe non mancare molto prima di assistere a novità più importanti.

Come segnalato da TheGamer, nelle scorse ore si è tenuta la consueta investors call di fine trimestre, nella quale lo studio finlandese ha confermato agli azionisti che il remake sta procedendo come ci si aspettava.

«Max Payne 1 & 2 Remake ha fatto buoni progressi durante tutto il periodo della fase di produzione».

Remedy ha poi conferamto che il remake di entrambi i capitoli è ormai in piena fase di produzione: sebbene sia ancora presto per fare previsioni su date di lancio o reveal trailer, ormai abbiamo la certezza che il team di sviluppo ce la sta mettendo tutta per realizzare un prodotto all'altezza delle aspettative.

Ricordiamo che lo studio finlandese è attualmente al lavoro anche su Control 2 e sullo spin-off FBC Firebreak annunciato nelle scorse settimane: numerosi progetti da gestire ma per i quali, secondo quanto riferito nella investors call, ci sono «piani pronti» per farli avverare tutti senza alcun intoppo.

Ma non solo: lo studio finlandese ha anche ammesso di non avere alcuna intenzione di fermarsi qui.

Evidentemente potrebbero essere previsti ulteriori annunci: terremo monitorata la situazione e vi aggiorneremo sulle nostre pagine.