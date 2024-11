Due GTA (su tre) lasciano Netflix

Due versioni rimasterizzate della GTA Trilogy lasceranno presto Netflix, secondo quanto riportato dall'app dell'azienda e dagli store di Apple e Google.

Una piccola doccia fredda per chi voleva godersi ancora l'intera trilogia rimasterizzata di classici (che trovate in ogni caso anche su Amazon).

La data di rimozione - parziale - della collezione è stata fissata al 13 dicembre per GTA Vice City e GTA 3.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

GTA San Andreas rimarrà quindi l'unico capitolo ad essere disponibile su Netflix, come riportato anche da Rockstar Intel.

La notizia giunge inaspettata, considerando che proprio questa settimana è stato rilasciato un importante aggiornamento che ha portato miglioramenti dalle versioni mobile a quelle per PC e console.

Le versioni mobile includevano infatti diverse migliorie rispetto alle controparti precedenti, come l'opzione "Illuminazione Classica". Questi miglioramenti sono ora stati implementati anche sulle altre piattaforme.

Dal lancio di successo su mobile lo scorso anno, i fan chiedevano a Rockstar di portare questi cambiamenti su PC e console. L'azienda ha esaudito le richieste e la GTA Trilogy è tornata al centro dell'attenzione proprio questa settimana.

Inoltre, la collezione ha raggiunto oltre 36 milioni di download combinati, con grande soddisfazione di Netflix per le sue performance.

Per continuare a giocare su mobile, sarà necessario acquistare i titoli separatamente al prezzo di 19,99 € ciascuno. L'ultimo giorno per giocare tramite Netflix sarà venerdì 13 dicembre per entrambi i giochi.

Come vi ho specificato poco sopra, GTA San Andreas non è menzionato nei messaggi di uscita.

Questo suggerisce un possibile prolungamento della licenza per Netflix per mantenere il titolo più popolare della trilogia, che da solo ha totalizzato oltre 25 milioni dei 36 milioni di download totali a settembre.

Resta da vedere se e quando anche GTA San Andreas lascerà Netflix o se Vice City e GTA 3 torneranno in futuro sulla piattaforma.

Nel mentre, i fan hanno notato che il nome di Grove Street Games è stato rimosso dalla schermata iniziale di GTA Trilogy dopo la recente patch, scatenando la reazione del CEO dello studio.