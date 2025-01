DualSense Edge ha finalmente avuto un calo di prezzo

Ogni tanto arrivano notizie positive per i portafogli dei videogiochi, tra aumenti e rincari di ogni tipo, perché il controller DualSense Edge per PlayStation 5 ora costa un po' meno in Europa, quindi anche in Italia.

Sony ha annunciato la riduzione del prezzo consigliato per il DualSense Edge. L’accessorio, lanciato a gennaio 2023 nella variante bianca, aveva un prezzo iniziale di €239,99. A partire da oggi, il prezzo è stato abbassato di €20 in Europa, portandolo a €219,99.

Vi consigliamo quindi di tenere d'occhio rivenditori come Amazon, perché il tempo che il cambiamento venga effettuato e potrete acquistare il controller a un prezzo leggermente inferiore.

Questa modifica di prezzo è stata annunciata insieme alla presentazione della Midnight Black Collection, una nuova gamma di accessori per PS5 in arrivo il 20 febbraio.

PlayStation ha infatti aggiornato le colorazioni dei suoi accessori inserendo altri prodotti nella linea del nero più oscuro di tutti, il citato Midnight Black.

Questa tonalità, già disponibile per il controller DualSense standard e il Pulse 3D wireless headset, ora si estende a DualSense Edge wireless controller, Pulse Elite wireless headset, Pulse Explore wireless earbuds e PlayStation Portal remote player.

Gli accessori saranno disponibili per il pre-ordine dal 16 gennaio 2025 e in vendita dal 20 febbraio 2025, su direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati.

Ecco i prezzi:

PlayStation Portal remote player – Midnight Black: €219.99

Pulse Explore wireless earbuds – Midnight Black: €219.99

Pulse Elite wireless headset – Midnight Black: €149.99

DualSense Edge wireless controller – Midnight Black: €219.99

Una bella notizia per chi voleva ampliare la propria collezione di accessori PlayStation, o almeno comprare la versione "pro" del controller di PS5.

Parlando di DualSense, sembra che anche Xbox voglia inseguire una delle feature più caratteristiche del controller Sony. Il brevetto del nuovo pad della possibile nuova console di Microsoft, infatti, sembra che punterà verso i feedback aptici.