PS Portal e DualSense Edge neri in arrivo: data e prezzo

Sony ha svelato una nuova gamma di accessori per PS5 che si aggiungono alla linea Midnight Black.

Questa tonalità, già disponibile per il controller DualSense standard (che trovate su Amazon) e il Pulse 3D wireless headset, ora si estende a DualSense Edge wireless controller, Pulse Elite wireless headset, Pulse Explore wireless earbuds e PlayStation Portal remote player.

La collezione Midnight Black include anche le scocche nere per PS5, rilasciate nel 2021.

Come ci si aspetta, il tema è un nero profondo e uniforme. Sony ha dichiarato che ogni accessorio presenta una tonalità unica di nero ricca, con dettagli eleganti su vari pulsanti e accenti, come il logo PlayStation, come riportato anche da Eurogamer.

Anche i dettagli non trascurabili come le custodie seguono questa estetica, inclusa la custodia di ricarica degli auricolari Pulse Explore, il gancio di ricarica per le cuffie Pulse Elite e la custodia per il controller DualSense Edge.

Tuttavia, le custodie da trasporto per il Pulse Elite e il Pulse Explore saranno di un feltro grigio.



Gli accessori saranno disponibili per il pre-ordine dal 16 gennaio 2025 e in vendita dal 20 febbraio 2025, su direct.playstation.com e presso rivenditori selezionati.

Ecco i prezzi:

PlayStation Portal remote player – Midnight Black: €219.99

Pulse Explore wireless earbuds – Midnight Black: €219.99

Pulse Elite wireless headset – Midnight Black: €149.99

DualSense Edge wireless controller – Midnight Black: €219.99

Con l'espansione della linea Midnight Black, Sony continua a offrire soluzioni eleganti e sofisticate per i fan di PlayStation.

La domanda che vi faccio ora è: quale sarà il prossimo passo? Magari una nuova variante cromatica che sfidi il dominio del nero? Non so dirlo al momento, sebbene è certo che PlayStation Portal è un vero successo, nonostante tutto.

Ma non solo: Sony ha fatto sapere che, anche per il futuro, immagina la sua prossima console affiancata per un bel po' di anni da PS5 (il sondaggio lo trovate qui).