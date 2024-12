C'è un nuovo controller Xbox in arrivo che "imita" DualSense

Se c'è una cosa che sappiamo bene, noi videogiocatori, è che difficilmente vedremo una sola versione del controller della nostra console preferita, e sembra che Xbox stia lavorando a un nuovo modello di periferica.

Microsoft sta lavorando a nuove soluzioni hardware per il gaming, e i dettagli che emerogno dal controller Sebile (questo il nome in codice del progetto) mostrano un’attenzione particolare all’innovazione e alla sostenibilità (tramite Windows Central).

L'informazione arriva tramite un brevetto depositato da Microsoft, che mostra le funzionalità a cui sta lavorando l'azienda per un nuovo controller Xbox.

Questo controller introduce una serie di funzionalità avanzate, come la connettività diretta al cloud, che consente di collegarsi ai giochi tramite Wi-Fi anziché Bluetooth, riducendo la latenza e migliorando la reattività. Una caratteristica ispirata a Google Stadia (ve la ricordate?), permette anche di passare facilmente da un dispositivo all’altro utilizzando una lista attiva di dispositivi connessi.

I motori aptici avanzati sono distribuiti in modo strategico e offrono una gamma di vibrazioni e movimenti ad alta definizione per un’esperienza di gioco più immersiva. Questi motori sono anche compatibili con i vecchi giochi, mantenendo le tradizionali vibrazioni laddove necessario. Il design del controller include impugnature ergonomiche che ospitano i motori aptici senza sacrificare la comodità tipica dei controller Xbox, un po' come fa il DualSense di PlayStation (lo trovate su Amazon).

Oltre alle innovazioni tecniche, il progetto punta alla sostenibilità, utilizzando materiali riciclati e riducendo l’uso di resine e colle. Tra le altre novità, sono previsti batterie ricaricabili e intercambiabili, supporto Bluetooth 5.2 e una funzione di accensione al sollevamento.

Sembra che il lancio di Sebile sia previsto insieme alla prossima generazione di Xbox, o in generale le nuove console che sono già state praticamente confermate dall'azienda, pertanto ci sarà ancora un po' da aspettare per vederlo in azione e capire quanto di questo brevetto diventerà realtà.