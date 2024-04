Dragon's Dogma 2 sarebbe più "brutto" del primo capitolo, secondo alcuni

Dragon's Dogma 2 è uscito solo alcune settimane fa, ma qualcuno sembra essere non particolarmente convinto che il gioco sia davvero migliore del suo predecessore.

Il titolo Capcom (che trovate su Amazon) è in ogni caso un gioco davvero enorme, su cui molti hanno messo le mani.

Advertisement

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un titolo degno di nota per tantissimi motivi diversi.

Ora, come riportato anche da TheGamer, secondo alcuni Dragon's Dogma 2 farebbe diverse cose peggio del suo predecessore, uscito nel 2012.

I fan del nuovo gioco Capcom hanno condiviso alcuni degli aspetti che ritengono migliori del primo capitolo rispetto al sequel, come la possibilità di impilare tutti gli oggetti fino a 999 e le pedine che seguono più da vicino i vostri comandi.

Sul subreddit di Dragon's Dogma 2, il redditor "IsmenioM9" ha chiesto alla comunità di giocatori se c'è qualcosa che secondo loro è stato migliorato nel sequel, e ha raccolto quasi 800 commenti al momento in cui scriviamo.

Uno dei commenti più importanti del thread è una nota relativamente semplice del fan "EntrepreneurLess751", che ha detto di aver apprezzato le schede delle missioni del primo gioco, cosa che manca completamente nel sequel.

Altri problemi minori che i fan hanno riscontrato sono l'impossibilità di acquistare e mettere gli oggetti direttamente nel magazzino e l'impossibilità di equipaggiare gli oggetti direttamente dal magazzino quando si cambia Vocazione.

Un altro commento popolare proviene da "Own-Difficulty5944", il quale ha sottolineato una serie di cose che il primo gioco faceva meglio, come le pedine che seguivano più da vicino i comandi, gli oggetti che potevano essere impilati fino a 999 e il fatto che fare soldi era molto più facile (grazie anche alle bacheche delle missioni).

Per quanto riguarda il gameplay, i fan hanno dichiarato di sentire la mancanza della vocazione di Cavaliere Mistico e ritengono che gli attacchi base di Mago e Stregone siano troppo deboli rispetto a quelli del primo gioco.

Alcuni fan hanno anche sottolineato che le armature sono molto meno versatili nel sequel.

L'accoglienza generale di Dragon's Dogma 2 sembra in ogni caso essere stata positiva, ragion per cui questi cambiamenti non sembrano aver influito più di tanto a livello di impatto generale.

Se vi siete gettati anche voi nell'avventura dell'Arisen, date un'occhiata anche alle nostre ricche guide strategiche di Dragon's Dogma 2, per non farvi trovare impreparati.