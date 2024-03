Dragon's Dogma 2 non è ancora uscito ma ha già "quelle" mod

Capcom è quasi pronta a rilasciare il suo Dragon's Dogma 2, sebbene a quanto pare i modder si stanno già sbizzarrendo.

Mettendo un attimo da parte il primo capitolo (che trovate su Amazon), i fan hanno infatti gli occhi puntati sul sequel.

Advertisement

Il gioco, previsto tra una manciata di giorni, vedrà la luce su console current-gen e PC, con la promessa di essere molto migliore del titolo originale.

Ora, come riportato anche da GamingBible, Dragon's Dogma 2 non è ancora uscito, eppure su NexusMods ci sono già delle mod pronte a darvi la tanto bramata dose di contenuti NSFW (ironia portaci via).

Qualche giorno fa, l'accesso anticipato a Dragon's Dogma 2 è stato reso disponibile per i giocatori di PlayStation, Xbox e PC, soprattutto per quanto riguarda la creazione e la personalizzazione dei personaggi.

Da allora, i fan hanno incominciato a dare sfogo alle nudità nel gioco. «NexusMods non si smentisce mai, il gioco è stato appena aggiunto al sito e due delle quattro mod riguardano la nudità», ha postato un giocatore su Reddit, scatenando molti commenti a tema.

«Tre garanzie ci sono nella vita: la morte, le tasse e le mod di nudo su Nexus», ha scherzato un fan senza troppi complimenti.

Ovviamente, da queste parti non troverete né immagini specifiche delle mod (per motivi abbastanza scontati), né tantomeno i link per il download, spiacenti.

Del resto, una cosa simile era accaduta anche con il recente Tomb Raider I-III Remastered, invaso da nude mod poco dopo l'uscita.

Nell'attesa di saperne di più sul gioco nella sua interezza, vi ricordiamo che alcune settimane fa abbiamo avuto l'occasione di provare per voi Dragon's Dogma 2: vi abbiamo infatti raccontato tutto nel nostro provato.

Restando in tema, il publisher giapponese Capcom sembra avere un titolo misterioso attualmente in lavorazione: a quanto pare, però, non sarà un nuovo Resident Evil.