Dragon's Dogma 2 ha già ottenuto vendite record in 10 giorni

Dragon's Dogma 2 può essere ufficialmente considerato un altro grandissimo successo in casa Capcom: la scommessa di Hideaki Itsuno è stata decisamente ripagata, dopo la conferma dei primi dati di vendita decisamente impressionanti.

L'eccellente nuovo capitolo action RPG ha saputo soddisfare non solo i desideri di chi aveva apprezzato il primo episodio, diventato nel frattempo un vero cult, ma anche conquistato tanti nuovi utenti alla ricerca di una sfida.

Fin dal lancio, Dragon's Dogma 2 (lo trovate su Amazon) ha saputo catturare l'interesse di tutti gli appassionati: con un comunicato rilasciato sul proprio sito ufficiale, Capcom ha confermato di aver venduto oltre 2 milioni e mezzo di copie in tutto il mondo e in soli 10 giorni dall'uscita ufficiale.

Numeri che hanno reso lo stesso Dragon's Dogma uno dei franchise più importanti della compagnia: grazie al sequel di ultima uscita, l'IP ha superato ufficialmente il muro dei 10 milioni complessivi.

Insomma, sembra proprio che le polemiche arrivate al lancio sulle microtransazioni si siano rivelate la classica goccia nell'oceano, che almeno per il momento non sembrano aver condizionato in alcun modo le vendite del gioco.

Un vero e proprio trionfo per Capcom, che ha deciso di scommettere su un franchise precedentemente poco noto alla "massa" e trasformandolo in un vero e proprio fenomeno di massa: considerando che questi sono solo i numeri ottenuti nei primi 10 giorni, questo record ha ancora ampi margini di miglioramento nelle prossime settimane.

Curiosamente, sembrerebbe che la maggior parte delle vendite di Dragon's Dogma 2 siano arrivate dal mercato europeo ed americano: in Giappone si è fatto infatti superare dalla Principessa Peach, pur guadagnando una seconda posizione di tutto rispetto.

Ricordiamo che Capcom sta anche tenendo conto dei feedback per migliorare ulteriormente il titolo, come dimostrato dal lancio del primo grande aggiornamento pochi giorni fa.

Se avete bisogno di una mano per iniziare anche voi questa grande avventura, vi lasciamo alla nostra guida dedicata di Dragon's Dogma 2.