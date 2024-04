Dragon's Dogma 2, fan compie un'impresa epica... nudo

Un giocatore di Dragon's Dogma 2 sembra aver compiuto un'impresa che definire epica è poco.

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un titolo davvero enorme.

Del resto, come vi ha raccontato il nostro Gianluca nella recensione che trovate sulle pagine di SpazioGames, parliamo di un titolo davvero enorme.

Ora, come riportato anche da TheGamer, Dragon's Dogma 2 è uscito solo tre settimane fa, il 22 marzo, ma qualcuno ha già battuto l'intero gioco nudo e con i soli pugni in poco meno di due ore.

Lo streamer Infected Durian ha completato l'intero gioco senza glitch in un'ora, 43 minuti e 22 secondi.

Sebbene lui si sia limitato a usare i pugni, le pedine hanno utilizzato delle armi, ma si tratta comunque di un'impresa impressionante.

Vale la pena ricordare che Infected Durian ha completato questa run nel New Game Plus, avendo così a disposizione un intero playthrough per preparare il proprio party.

Potete vedere la corsa nella sua interezza poco sopra, dove Infected Durian prende a pugni i nemici e si fa strada frettolosamente attraverso la mappa.

Battere il gioco in meno di due ore è un risultato impressionante, soprattutto se si usano solo le mani, ma alcuni sono riusciti a farlo più velocemente.

Infected Durian è attualmente al quarto posto, visto he Damage_Glitch indossa la corona di numero uno con un tempo di 50 minuti e 8 secondi, ottenuto due giorni fa.

In tre settimane, gli speedrunner hanno ridotto il record mondiale di Dragon's Dogma 2 NG+ a meno di un'ora. Per il vecchio NG, il record è detenuto da AnzuHinomoro che ha battuto il gioco in un'ora, 19 minuti e 32 secondi.

Corse forsennate a parte, nelle scorse settimane il director Hideaki Itsuno ha dispensato alcuni consigli su quali Vocation i nuovi arrivati dovrebbero prendere in considerazione in Dragon's Dogma 2.

Infine, date un'occhiata anche alle nostre ricche guide strategiche di Dragon's Dogma 2, per non farvi trovare impreparati.