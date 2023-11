Dragon's Dogma 2 svelerà la data d'uscita ufficiale, da oggi

Dragon's Dogma 2 sembra ormai sempre più vicino all'uscita: Capcom è pronta a rifinire tutti gli ultimi dettagli e preparare i giocatori al lancio di uno dei sequel più attesi degli ultimi anni.

Il primo capitolo (che trovate su Amazon) è infatti ancora oggi uno degli action RPG più apprezzati da una fedelissima base di utenti, che da decisamente troppo tempo chiedeva un revival di questo franchise.

Che la release del secondo capitolo fosse imminente era ormai evidente già da qualche settimana, soprattutto dopo che erano emerse le prime valutazioni ufficiali: di solito si tratta di un passo estremamente importante, dato che emergono solo quando un gioco è ormai vicino a essere completato.

E a brevissimo potremo finalmente scoprire quando potremo acquistare Dragon's Dogma 2. E con "a brevissimo" intendiamo già da oggi: il director Hideaki Itsuno ha confermato a sorpresa che tra poche si svolgerà un nuovo evento showcase dedicato, con tanti nuovi dettagli sul gameplay e l'annuncio della data d'uscita ufficiale.

La presentazione durerà circa 15 minuti e si svolgerà a partire dalle ore 22.00 di oggi 28 novembre: un appuntamento dunque imperdibile per tutti coloro volessero scoprirne di più su questo ambizioso action RPG.

Potrete seguire la presentazione direttamente su questa pagina tramite l'embed qui di seguito, non appena lo show andrà in onda: in alternativa, potrete visualizzarlo al seguente link.

Ovviamente anche noi seguiremo attentamente lo show e vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine con tutte le novità più significative, inclusa anche e soprattutto la data d'uscita non appena sarà svelata in via ufficiale.

Nel frattempo, se volete ingannare l'attesa e volete saperne di più, abbiamo già avuto l'occasione di provare per voi Dragon's Dogma 2: vi raccontiamo tutto nel nostro provato.

Ma le sorprese in casa Capcom potrebbero non essere finite qui: sembra che il publisher si stia preparando a un altro grande annuncio.