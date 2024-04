Dragon's Dogma 2, i fan creano un metodo per segnalare la Peste Draconica

Una delle feature più controverse e punitive di Dragon's Dogma 2 è sicuramente la Peste Draconica: si tratta di una vera e propria malattia nascosta che può infettare le nostre pedine, in grado di manifestarsi con sintomi spesso difficili da notare.

Capcom non ha mai nascosto di non voler rendere affatto la vita facile per i giocatori di Dragon's Dogma 2 (lo trovate su Amazon), ma in questo caso si tratta di una feature con conseguenze enormi: una volta che l'infezione sarà completata, potreste finire per spazzare via interi villaggi con tutti i personaggi, inclusi quelli necessari per completare missioni.

Advertisement

Ciò può inevitabilmente portare conseguenze anche per il completamento del gioco, motivo per cui la Peste Draconica non è stata esattamente gradita da tutti i fan.

Ma dato che i suoi sintomi sono davvero difficili da individuare, alcuni giocatori hanno deciso di inventare un metodo per avvertire altri utenti su infezioni in corso.

Come i fan ben sapranno, Dragon's Dogma 2 offre la possibilità di reclutare le Pedine che appartengono ad altri giocatori, ma queste potrebbero rivelarsi infette proprio dalla Peste Draconica.

In questi casi, Eurogamer.net segnala un ingegnoso metodo inventato dai fan per segnalare ad altri giocatori questo pericolo in vista: oltre a un consueto pollice in su o un cuoricino di apprezzamento, viene assegnata alla Pedina in questione un frutto marcio a scelta.

Ciò serve per mandare un messaggio nascosto ai giocatori in questione, ovvero che c'è qualcosa che non va con la Pedina in questione — la Peste Draconica — e che, pur avendo fatto bene il suo lavoro, devono stare estremamente attenti.

Sfortunatamente, l'unico modo per curare questa malattia è uccidere la Pedina, magari lanciandola in un lago, e rievocarla come se niente fosse: se mai doveste aver ricevuto anche voi un frutto marcio, probabilmente vi conviene non correre rischi e procedere subito.

Chiaramente il nostro consiglio è quello di stare comunque attenti ai sintomi più evidenti, come strane tossi e giramenti di testa o perfino a eventuali rifiuti da parte delle pedine di eseguire i nostri ordini.

Anche perché non è detto che altri giocatori possano effettivamente reclutare le vostre pedine: a volte potrebbe farlo anche la stessa Capcom, creando giocatori falsi per l'occasione.

Se doveste avere bisogno di ulteriori consigli per le vostre avventure, vi consigliamo di consultare la nostra guida di Dragon's Dogma 2.