Dragon Quest XII nei guai: producer allontanato dallo sviluppo

Dopo essere stato annunciato per la prima volta nel 2021, con un solo logo per altro, Dragon Quest XII rimane ancora nel silenzio mentre Square Enix ha rimosso il producer del franchise dal suo incarico.

Lo sviluppatore non ha fatto sapere granché negli anni, se non qualche informazione sommaria e alcuni cenni al fatto che, se non altro, Dragon Quest XII non è stato cancellato almeno per ora. Allo stesso modo Yuji Hori, creatore del franchise, ha più volte rassicurato i fan che lo sviluppo stava procedendo stabilmente.

Advertisement

Forse non è esattamente vero, però, come riporta Bloomberg.

Yu Miyake, producer di Dragon Quest, sarabbe stato rimosso dal suo ruolo per via dell'eccessivo ritardo accumulato nello sviluppo del dodicesimo capitolo.

Come riporta la rivista online, Miyake starebbe passando al reparto giochi per smartphone di Square Enix. Contestualmente il produttore di Nier, Yosuke Saito, sarebbe fortemente preso in considerazione per rilevare la posizione di producer di Dragon Quest.

Effettivamente il silenzio estremo che c'è stato dal 2021 ad oggi è fin troppo anche per la semplice riservatezza, e a questo punto è altamente plausibile che ci siano stati dei problemi più importanti.

Per non parlare di ciò che è successo alle figure più importanti legate al franchise di Dragon Quest (e non solo). Negli ultimi anni abbiamo infatti perso Koichi Sugiyama, leggendario compositore della saga, per non parlare di Akira Toriyama che è stato fondamentale nella creazione dell'identità della saga, scomparso prematuramente lo scorso mese.

La situazione non è certamente rosea per Square Enix e il franchise di Dragon Quest, e la speranza è che il cambio di producer possa rimettere in strada lo sviluppo del dodicesimo capitolo.

Tra gli ultimi titoli della saga che sono arrivati dalle nostre parti ci sono Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro e Infinity Strash the Adventure of Dai, di cui vi abbiamo parlato su queste pagine.

Se volete approfittare dell'occasione per riscoprire l'intero franchise, su Amazon trovate l'artbook di tutte le illustrazioni di Dragon Quest di Akira Toriyama al miglior prezzo.